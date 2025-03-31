連曼谷「爛尾鬼樓」都不如 ! 專家曝 : 中資蓋樓「工程秘辛」

緬甸地震，這座蓋了30年的曼谷49層「爛尾鬼樓」強震沒倒，中資正在蓋的33層高樓瞬間秒垮。（擷取自中國社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕緬甸發生強震後，鄰國泰國曼谷一棟由中國中鐵十局承建中的33層大樓瞬間坍塌，但附近一棟荒廢近30年的49層「爛尾鬼樓」卻屹立不搖，當地民眾相當震驚。據報導，這座尚未完工的泰國審計署辦公大樓，似乎是曼谷唯一倒塌的摩天大樓，是由中國中鐵十局（泰國）有限公司承建。

專家指出，目前泰國已啟動對調查，而「中國蓋的大樓倒塌」事件，恐讓泰國民眾出現反中情緒。

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時政評論人士橫河在《橫河評論》節目中介紹，泰國很早就加入了中國「一帶一路」計劃，該計劃不僅輸出中國的過剩產能，特別是鋼鐵、水泥等建築材料方面的產能。

橫河指出，中國在輸出過剩產能的同時獲得地緣政治的影響力，同時它也會順帶輸出國內的那套東西，包括腐敗和豆腐渣工程。

這些參與「一帶一路」的國家，在獲得中國所提供貸款後，購買中國的建材，並且由中國企業承建，特別是國企，最終會陷入中國的債務陷阱。

對於中資蓋的高樓倒塌，中國資深建造師鄭剛表示，這棟大樓倒塌，毫無疑問是本身的建造質量問題，中鐵十局有不可逃脫的責任。

鄭剛強調，這種高樓的設計要經過多層專業人士的審核，倒塌的主要原因很可能是「施工不達標」。建造質量出問題，為了就是要省錢以賺取更多的利潤。

前北京首都工程公司建築師李昕指出，建築設計需要有耐震要求。泰國曼谷距離緬甸震中已有上千公里，當緬甸地震到達曼谷時，地震強度應該已削減剩3至4級。

李昕表示，泰國在2021年出版的地震設計標準，要求建築的抗震的極數要達到6至7級。但這棟在建大樓在3至4級就倒塌，顯然是不合理的。李昕直言，「主要不是建築設計的問題，而是結構設計的問題」。

業內專家指出，中鐵十局為了獲利，承建的這個大樓是否有整體轉包，接手的實際工程團隊是否再次轉包，並降低工程質量，這是關鍵點。據了解，「工程整體轉包」在中國是非常普遍的，比如中國建築、中國中鐵、中國交建，中國水電等等這些大型央企旗下的三級公司，都是這樣操作。

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