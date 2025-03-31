美銀解析 : 「拉低美元、推高黃金」5大轉折點

美銀認為，國際市場正面臨五大結構性轉折點，將影響美元走勢。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美銀投資長哈內特Michael Hartnett在最新《Flow Show》報告中提出，全球經濟與投資格局正經歷根本性變革，目前國際市場正面臨五大結構性轉折點。專家指出，這5大結構性轉折點顯示著，共同支持美元走弱的長期趨勢。

轉折點一，「美國大政府時代終結」。哈內特指出，過去5年，美國名目GDP成長了驚人的50%，很大程度上歸功於政府支出從4.5兆美元（約新台幣149.2兆元）飆升至7兆美元（約新台幣232.2兆元）、成長65%。

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這種空前的財政擴張極大地刺激了經濟，但現今已到達轉折點。這意味著，7兆美元規模的美國政府（相當於全球第三大經濟體）萎縮將導致4大變化，包括經濟成長放緩、就業人數減少、家庭儲蓄增加以及2026年通膨下降。

轉折點二，從「Magnificent 7轉向Lagnificent 7」。過去2年美股領先全球，而美國蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、特斯拉和輝達等7大科技股帶領美股走揚。這些科技巨頭在2024年12月達到標普500市值35%的最高峰。

但受2025年1月底橫空出世的DeepSeek衝擊，市場資金東升西轉至中國百度、阿里巴巴、騰訊、小米等相關個股。

轉折點三，從「歐洲財政刺激啟動」。歐洲正啟動前所未有的財政刺激計畫，歐洲軍事支出即將大幅增加，而德國將引領歐洲財政刺激浪潮。

過去75年，德國預算赤字平均僅佔GDP的1.5%，但未來將飆升至GDP的4-5%，為未來4年1.1兆美元（約新台幣36.4兆元）的德國財政支出提供資金。

轉折點四，從「日本通貨緊縮時代終結」。哈內特指出，過去30年的日本，因為通貨緊縮為全球債券殖利率提供了重要錨定，日本一直是全球資本市場的主要資金來源。隨著日本利率上升和日圓疲軟（日本央行政策利率現已升至0.5%），多項核心指標都顯示其長期通貨緊縮時代正在結束。

關鍵3數據包括，日本土地價格年增2%（為1991年第3季以來最快成長率）、日本CPI年增4%（過去30年的平均值僅0.4%）、日本薪資成長率達5%（為1991年以來最高水平）。

轉折點五，從「中國從出口轉向消費」。中國經濟正加速從出口主導（20%的GDP）轉向消費驅動的歷史轉型，這將徹底重塑全球經濟平衡。哈內特認為，關稅對中國可能是雙贏局面，輕度貿易爭端影響已被市場消化，若嚴重貿易爭端威脅美國經濟陷入衰退。

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