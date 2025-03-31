緬甸強震、中企資本大傷 ! 「中緬經濟走廊」 3大危機浮現

位於緬甸的緬甸地震襲擊中國一帶一路「中心」，中國在緬甸的油氣管道‌抗震設計僅7.5級，卻遭受7.9級地震衝擊，管道壓力驟降17%，恐面臨洩漏風險。（擷取自中國社交媒體）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕緬甸發生強震，已經造成數千人傷亡，此次震央距中緬油氣管道僅37公里，這場強震恐觸發當地中資企業的資本警報，也因錫礦供應恐出現中斷，重擊中國電子業出現斷料危機。

中媒指出，緬甸強震襲擊中國一帶一路「中心」，中國在緬甸的油氣管道‌抗震設計僅7.5級，卻遭受7.9級地震衝擊，管道壓力驟降17%，恐面臨洩漏風險。

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據了解，中緬油氣管道作為中國西南能源生命線，年輸氣120億立方公尺、輸油量2200萬噸。是中國從中東進口石油和天然氣的戰略陸路通道，中國約有80%進口原油依賴該管道。

在北京基礎建設出現防震缺失下，將直接威脅投資超過240億美元（約新台幣7961.4億元）的中緬管道基礎建設投資。此外，中資控股的萊比塘銅礦在緬甸強震後，也緊急停產，而皎漂港碼頭出現20公分裂縫。分析師指出，在仰光證券交易所中企板塊3天暴跌14%。

與此同時，日本三井物產卻暗中抄底錳礦期貨，JOGMEC機構增持緬甸礦業選擇權，日本廠商大賺1.2億美元（約新台幣39.8億元）。

專家指出，緬甸7.9級地震震出「投資黑洞」，中緬經濟走廊將出現3大致命危險，包括地質陷阱‌、政治地雷‌、資本圍獵‌。

根據中國地質大學數據顯示，當地未來10年內強震機率超63%，而中緬鐵路3個標段位於高危險區。而緬甸軍政府2023年新增條款，地震導致的停工可合法沒收中資抵押物。

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