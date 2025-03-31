贈與農地免繳贈與稅 注意2要件1限制

台北國稅局表示，贈與他人農地，符合2要件1限制，免徵贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕贈與他人農地，在什麼條件或限制下，才可以免繳贈與稅？財政部台北國稅局表示，根據「遺贈稅法」規定，將農地贈與他人，如果想要免繳贈與稅，必須符合2個要件，且應注意農地須繼續作農業使用5年的限制。

台北國稅局說明，贈與他人農地，若欲免徵贈與稅，根據「遺贈稅法」規定，須符合下列兩項要件：1.受贈對象為配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹或祖父母；2.贈與的農地作農業使用，並提示農業使用證明書。

請繼續往下閱讀...

另外，受贈人應注意自受贈之日起5年內，農地須繼續作農業使用的限制；若未繼續作農業使用或將農地移轉他人，國稅局會依法追繳贈與稅。不過，若因受贈人死亡、受贈農地被徵收或依法變更為非農地者，則不受限制，不用補徵贈與稅。

舉例說明，甲君2021年2月贈與兒子乙君1筆農地（公告土地現值3220萬元），並檢附該地作農業使用的證明書，經國稅局核定免徵贈與稅。不過，乙君於2025年1月將該農地出售移轉給丙君，根據規定，應對甲君追繳贈與稅325萬元〔（3220萬-免稅額220萬）×稅率15%-累進差額125萬元〕。

台北國稅局提醒，贈與他人農地，應留意受贈對象及作農業使用情形，符合上述要件才可免徵贈與稅；且受贈人仍應於受贈後5年內繼續作農業使用，才不會被追繳應納的贈與稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法