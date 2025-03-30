配合資產管理專區上路，央行擬研議修訂外匯法規。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為打造台灣邁向亞洲資產管理中心，金管會選定高雄作為首個地方資產管理試辦專區，中央銀行近期已鬆綁多項國內資產管理業務規定，目前正就開放金融業試辦業務進行研議，並將配合金管會規劃時程，修訂相關外匯法規。

央行將於週一赴立法院財委會進行「如何促進台灣金融市場 規模發展之執行策略」專題報告。

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央行在報告中指出，為協助金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心 ，央行自2024年11月1日起，已調高國人每年累計結匯金額，其中，團體、個人由 500 萬美元 提高至 1000 萬美元;公司、行號由 5000 萬美元調高至 1 億美元。

另外，央行也開放開放證券商辦理外幣 有價證券信託業務、取消外幣全權委託投資外幣有價證券業務之額度管理規定，並於今年1月15日放寬兼營信託業務之銀 行得受理委託人以外幣特定金錢信託受益 權為擔保設定質權，辦理新台幣借款。

目前央行正研擬下列三大鬆綁措施包含銀行試辦金融資產組合外幣融資業務及外 幣保單融資與保費融資；OBU 擔任證券交易輔助人代客戶購買外幣有價證券以及保單質借業務； OSU 辦理以自益特金受益權為擔保之質借 業務、銷售未具證券投資信託基金性質之 境外基金。

央行指出，我國發展資產管理業務雖不缺資金，惟要成為 「亞洲資產管理中心」，必須形成「資產管理產業生態圈」（Ecosystem），即充沛資金需搭 配人才、產品、金融市場與基礎建設（如稅 制及語言的優勢、行政協助、周邊服務產業 完備）、法規制度。

此外，央行也建議可積極引進外國專業機構及經驗，爭取跨國資產管理業者在台設立據點，擴大營業規模，使國內資產管理業者受惠其外溢效果。

國內業者也可透過購併、國際結盟或合作，擴增業務或取得核心技術，藉由國際接軌， 以提升國際資產管理能力。

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