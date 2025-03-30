北市勞動局釋297職缺 錢櫃儲備幹部月薪上看45K

北市勞動局從3月31日至4月2日邀集多家企業舉辦現場徵才活動，釋出297份工作機會。（北市勞動局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局再釋就業機會，從明天3月31日至4月2日共邀集國內11家知名企業，包括微笑單車、統康生活事業、全家便利商店、錢櫃及北市立聯合醫院仁愛院區等單位於各就業服務站舉辦活動。最高薪從錢櫃中班儲備幹部職缺開出的45k起跳，勞動局鼓勵有興趣者踴躍參與，把握與企業人資現場面試的機會。

勞動局此次徵才活動共釋出297個職位，舉辦地點從3月31日於景美就服站，4月1日於內湖、北投就服站；4月2日則於艋舺及景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2時至4時；參與企業包括美食達人、柯旅天閣、微笑單車、統康生活事業、金永欣居家長照、四海遊龍、安德利居家長照、全家便利商店、錢櫃企業、晶緻家及台北市立聯合醫院仁愛院區等。

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錢櫃企業分別提供日班、夜班正職、清潔人員、時薪等就業機會，其中吧台夜正月薪34k，中班儲備幹部月薪45k。柯旅天閣釋出櫃檯禮賓接待員，須高中職以上，主要從事迎賓、大廳接待、辦理住宿作業及總機客服等，同時應具備基本英文或日文會話能力，服務中心人員負責飯店迎賓接待及行李運送服務，需備汽車駕照，房務員則學歷不拘，客房清潔等，上班時間8時至16時或9時至17時，除每日免費供餐、提供制服換洗等福利外，也有訓練系統及內部晉升制度，月薪上看33k。

美食達人（85度C）釋出門市店長及儲備幹部，月薪分別從35k及30k起跳，除了全勤獎金、季績效獎金，並可享有國內外旅遊補助，再加上集團訓練、門店訓練，計時人員也可視營運狀況享有年終獎金；四海遊龍釋出30k-36k月薪的服務員。

全家便利商店提供儲備幹部、門市正職人員等職缺，並可依居住地區協調分發及統康生活事業釋出營運服務專員、收銀服務員、生鮮服務員及大夜營運服務專員。居家長照服務業則有金永欣居家長照釋出兼職時薪230元，而台北市立聯合醫院仁愛院區約用照顧服務員月薪達40K，台北市勞動局歡迎具照顧服務員資格者前來應徵。

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