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2奈米擴產前夕 高雄台積電辦公大樓正式掛上「tsmc」招牌

2025/03/29 07:19

高雄台積電的第二座「tsmc」晶圓招牌也正式掛上，展現深耕台灣的決心。（記者李惠洲攝）高雄台積電的第二座「tsmc」晶圓招牌也正式掛上，展現深耕台灣的決心。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄楠梓台積電廠將於下週一（31）日上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，屆時行政院長卓榮泰及相關部會首長都將會出席典禮，展現晶圓22廠2奈米先進製程如期進展，並持續依規劃推動建設，一同見證高雄半導體的產業發展與擴產的重要里程碑。

高雄台積電的第二座「tsmc」晶圓招牌也正式掛上，展現深耕台灣的決心。（記者李惠洲攝）高雄台積電的第二座「tsmc」晶圓招牌也正式掛上，展現深耕台灣的決心。（記者李惠洲攝）

而就在「2奈米擴產上樑典禮」前夕，位在廠域內的P1廠區與P2廠區前的台積電行政辦公大樓也正式將「tsmc」LOGO掛上去，這不僅是高雄台積電的第二座「tsmc」招牌掛上去，也象徵高雄設廠的計畫沒有改變，破除外界擔心「台積電將成為美積電」的說法。

位在高雄台積電廠域內的P1廠區與P2廠區前的行政辦公大樓也正式將「tsmc」LOGO掛上去。（記者李惠洲攝）位在高雄台積電廠域內的P1廠區與P2廠區前的行政辦公大樓也正式將「tsmc」LOGO掛上去。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁也在昨天（28日）於議會答詢時掛保證，台積電在高雄P1至P5廠的投資計畫不變，台積電的先進製程技術都會留在台灣；而（31日）將舉行的「2奈米擴產典禮」將在P2廠區前舉行，P2 廠也預計將於今年完工。

高雄台積電的第二座「tsmc」晶圓招牌也正式掛上，展現深耕台灣的決心。（記者李惠洲攝）高雄台積電的第二座「tsmc」晶圓招牌也正式掛上，展現深耕台灣的決心。（記者李惠洲攝）

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