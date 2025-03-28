聯邦銀行攜手微風廣場 「微風女神節」祭頂級回饋

聯邦銀行攜手微風廣場，鎖定「微風女神節」祭出「雙人米蘭時裝週奢華之旅」頂級回饋。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年底「聯邦微風聯名卡」順利續約後，將迎接一年一度的「微風女神節」，今年聯邦銀行與微風百貨攜手，針對微風黑鑽、晶鑽無限卡持卡人，推出價值130萬元的「雙人米蘭時裝週奢華之旅」，指定期限內消費達3000萬元，即可登記報名。

聯邦銀行指出，自114年4月3日至5月11日，持微風黑鑽、晶鑽無限卡，於微風廣場、微風信義、微風南山跨館累計消費滿3000萬元，即可登記報名限量「雙人米蘭時裝週奢華之旅」，除了親臨義大利米蘭時裝週現場，感受國際精品名牌時尚大秀的魅力、品嚐米其林三星義式饗宴，還可入住五星級尊貴渡假飯店六天五夜、搭乘御用專車暢遊科莫湖與松露之都。

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此外，在114年4月3日至5月11日的活動期間內，另提供女神節檔期優惠。包括微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高及微風南京，在指定區域持聯邦微風聯名卡當日當館單筆消費達指定門檻，可獲最高10%的微風積點禮遇會員酬賓回饋，加上聯邦銀行專屬滿額禮2%回饋，兩者合計回饋達12%。

聯邦銀提醒，在114年6月30日前，新戶申辦聯邦微風VISA聯名卡，除了原有的首刷禮，核卡後60日內還有消費滿額禮；此外，聯邦微風卡各卡別搭配數位帳戶還有加碼優惠，即日起至114年6月30日，首次成功開立聯邦New New Bank數位帳戶，且綁定自動扣繳聯邦信用卡款，可再加碼最高5%回饋（上限1500元刷卡金回饋），並疊加微風卡原始回饋。

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