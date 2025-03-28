勞動部職安法職場霸凌專章首定罰則 創各國先例

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉，說明職安法增訂職場霸凌專章的修法重點。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部自去年 11 月起研議職場霸凌防治修法，今（28 ）日預告職業安全衛生法（職安法）新增職場霸凌防治專章草案，職安署署長鄒子廉指出，他國的法令並沒有罰則，但此次草案特別增訂罰則，依據職場霸凌情節，最高可處150萬元罰鍰，算是創各國先例。

根據職安法草案，職場霸凌防治法制的罰則，包括「雇主未採取防治或適當措施致職業病」及「被申訴人規避、妨礙或拒絕配合調查」，均罰鍰3萬至150萬元；「雇主在接獲申訴後未處理」、「雇主對申訴人處以不利對待或處分」將罰鍰3萬至75萬元。

請繼續往下閱讀...

若「雇主未依規定於系統登錄申訴案件」、「雇主未依規定採取防治或適當措施」，經通知限期改善，卻屆期未改善，將罰鍰3萬至75萬元；若最高負責人認定為霸凌行為人，可罰鍰1萬至100萬元。

上述罰鍰的金額，勞動部官員表示，主要依據企業規模訂定防治措施，避免成為小微企業負擔。不過，法令授權主管機關得依事業規模、性質或違反情節，加重罰鍰至法定罰鍰最高金額的二分之一。

勞動部職安法職場霸凌專章草案訂定罰則，創各國先例。（勞動部提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法