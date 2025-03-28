聯準會若做「這件事」 德銀直呼：美元地位就危險了

德銀警告，若聯準會撤回長期以來提供的流動性支持機制，將對美元作為全球儲備貨幣的地位，造成二戰以來最嚴重的威脅。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管目前尚未有跡象顯示，川普政府會要求聯準會（Fed）削減所謂的「貨幣互換」（Swap Line）機制，而該機制過去多次在金融危機中提供美元流動性支持，不過德意志銀行（Deutsche Bank）週四（27日）在給客戶的報告中警告，指出若聯準會撤回長期以來提供的流動性支持機制，將對美元作為全球儲備貨幣的地位，造成二戰以來最嚴重的威脅。

《彭博》報導，德意志銀行外匯研究主管薩拉韋洛斯（George Saravelos） 在週四發給客戶的報告中指出，如果美國的西方盟友開始質疑聯準會的貨幣互換機制可靠性，那將成為二戰後全球金融體系建立以來，最重大的全球去美元化推動力。

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根據《路透》本週報導，歐洲央行（ECB） 及其他歐洲監管機構官員已進行非正式討論，關注川普政府可能施壓聯準會退出全球資金市場，並且在市場壓力時不再提供美元流動性的可能性。在美國越來越減少對歐洲盟友的支持之際，市場對於聯準會是否仍會維持貨幣互換機制的不確定性，可能已經對美元的國際地位產生負面影響。

貨幣互換機制最早於1960年代推出，允許全球金融機構在金融市場緊張時期，能夠以本國貨幣向聯準會交換美元，進一步緩解市場對美元的短期需求。該機制於2007年金融危機期間重新啟動，儘管不常使用，但長期以來一直被認為是市場動盪時期的重要後盾之一。

目前，聯準會與歐洲央行、日本央行、加拿大央行、英國央行和瑞士央行有備用互換額度安排，在2020年新冠疫情初期時，該機制也被擴展到南韓央行、巴西央行和墨西哥央行等多個國家央行，藉此緩解新興市場的美元流動性壓力。

薩拉韋洛斯指出，雖然貨幣互換機制完全由聯準會決定，但川普政府仍可能透過「道德勸說」（moral suasion），或透過提名特定人士進入聯準會理事會，對聯準會的決策間接產生影響。

報導指出，除了貨幣互換機制，聯準會還提供其他應對全球市場流動性壓力的工具。2020年3月，聯準會啟動「附買回協議」（Repo）機制，允許外國機構以美債作為抵押換取美元，避免它們在市場壓力下拋售美債或依賴私人回購市場。該機制於2021年7月被永久化。

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