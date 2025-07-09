機械公會：關稅稅率若無法優於日韓 機械出口雪上加霜

6月機械出口寫連五紅，但改以新台幣計價，呈現衰退。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會公布上半年台灣機械設備進出口統計速報，今年6月機械出口27.3億美元，寫連5紅，惟受新台幣升值影響，反而呈現年減4.2%；機械公會強調，新台幣匯率獨強讓訂單、獲利雙滑；另，美國已公布日、韓兩國25%稅率，但仍可談判，全球經貿存在不確定性，公會強調，若台灣對美國關稅稅率無法優於日韓等國，勢必讓台灣機械產業出口雪上加霜。

機械公會統計，6月機械出口27.3億美元，年增3.7%。以新台幣計算815.29億元，較上年同期減少4.2%；1至6月機械出口值為149.21億美元，較上年同期成長5.3%；以新台幣計價約 4767.79億元，較上年同期成長5.7%。

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機械公會指出，近期新台幣匯率仍較亞洲其他國家強勢，6月初突破30元關卡後一路升值，7月4日低點更來到28.792；自4月起到昨（8日）收盤止，新台幣升值幅度達 12.4%，但韓元升值6.7%、日圓升值2.1%，人民幣更僅升值1.3%。機械公會強調，外銷為主的台灣機械產業，訂單與獲利能力都將雙雙下滑。

至於美國目前陸續公佈與貿易國對等關稅稅率，我機械業主要競爭對手日、韓兩國稅率皆為25%，而談判截止日期延後至8月1日止，因此公告稅率仍有可能變動，不確定性持續影響全球經貿關係。

另外，美國對台灣關稅稅率雖尚未公布，機械公會強調，台灣機械產業已飽受匯率升值所苦，若台灣對美國關稅稅率無法優於日韓等國，勢必讓台灣機械產業出口雪上加霜。

機械公會指出，美國、中國為台灣機械出口的前兩大市場，觀察今年前6月台灣對中國機械出口金額為34.1億美元，對美國出口金額為39.7 億美元。機械公會分析，因美國暫緩對等關稅實施90天，企業提早出貨因應，5月對美國出口大幅成長19%，6月出口成長更高達23.6%。

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