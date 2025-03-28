獨家》大潤發將改名「大全聯」 預計第3季完成轉換

全聯董事長林敏雄今天可望公佈全台20家「大潤發」量販店將改名為「大全聯」，預計第3季完成轉換。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心併購台灣大潤發已兩年多，市場傳出，全聯董事長林敏雄今天可望公佈全台20家「大潤發」量販店將改名為「大全聯」，預計第3季完成轉換，「大潤發」3個字在台灣將走入歷史。

大潤發1997年由潤泰集團創立，全盛時期全台開出24家量販店，年營收超過400億元，全聯2021年10月宣布以115億元併購台灣大潤發，經過公平會長達近9個月的審核，2022年7月中終於獲准。

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全聯經營團隊去年7月30日起正式與大潤發整合，全聯總經理蔡篤昌兼任大潤發總經理，大潤發營運處、商品處、行銷處、開發處、採購、資訊、人資主管，7月30日起也全部由全聯相關單位的主管兼任。

全聯併購大潤發後，原本計劃採雙品牌模式經營，但經過兩年多的磨合，如今決定將大潤發品牌併入全聯，全聯為存續公司，未來大潤發的員工和會員將由全聯概括承受，會員整合計劃將於下半年公佈。

桃園青埔店將成第一家「大全聯」

大潤發今年將在桃園青埔開出新的量販店，預期也將以大全聯的品牌亮相。

全聯全台門市已超過1200家，去年營收衝破1800億元，若加計大潤發營收，雙品牌年營收已達2100億元。

全聯董事長林敏雄曾表示，入主大潤發將發揮全聯讓利精神，首要目標要「降低單價」，終極目標則是「比全聯更低價」，如果大潤發併入全聯，提高採購力，更能實現全聯更低價的目標。

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