號稱助華為生產5奈米晶片 中國晶片設備商產品名大吃台灣豆腐

中國新凱來與華為關係密切。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國深圳一家與華為關係密切半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），在上海舉行的SEMICON China展會上，首次公開展示其最新晶片製造設備，傳出部分設備可支援生產5奈米製程，其中一個產品還取名為阿里山。因新凱來並未展示實體設備，只有模型，遭外媒質疑何時可以投入生產。

綜合《Tom'shardware》及《南華早報》報導，新凱來獲深圳市政府支持，專注晶片製造，曝光、化學氣相沉積、測量、物理氣相沉積、蝕刻和原子層沉積硬體也在研發中，希望打造出中國版ASML。

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新凱來與華為關係密切，成立只有4年，在SEMICON China展會上，新凱來受到極大矚目，現場卻沒有展出實機，僅在各個展示螢幕中說明發展路線與技術，以及號稱是新開發產品的模型。

中國新凱來產品以名山命名。（圖取自中國社交平台）

在會展攤位上，新凱來秀出5款以名山命名的產品，被中國網友稱為「名山軍團」，這些產品包括外延沉積（EPI） 峨眉山、蝕刻 （ETCH） 武夷山、化學氣相沉積 （CVD）長白山、物理氣相沉積 （PVD） 普陀山、原子層沉積 （ALD） 阿里山。

目前，尚不清楚新凱來列出的所有設備是否可以訂購，也不清楚這些設備是否與依賴 ASML、應材、科磊、科林研發、TEL 等公司機器的現有生產流程相容。如果新凱來和華為打算打造僅中國「獨有」的生產流程設備，那麼第一家擁有此種流程的晶圓廠可能需要數年才能投產。

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