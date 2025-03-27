晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

號稱助華為生產5奈米晶片 中國晶片設備商產品名大吃台灣豆腐

2025/03/27 21:25

中國新凱來與華為關係密切。（圖取自中國社交平台）中國新凱來與華為關係密切。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國深圳一家與華為關係密切半導體設備製造商新凱來（SiCarrier），在上海舉行的SEMICON China展會上，首次公開展示其最新晶片製造設備，傳出部分設備可支援生產5奈米製程，其中一個產品還取名為阿里山。因新凱來並未展示實體設備，只有模型，遭外媒質疑何時可以投入生產。

綜合《Tom'shardware》及《南華早報》報導，新凱來獲深圳市政府支持，專注晶片製造，曝光、化學氣相沉積、測量、物理氣相沉積、蝕刻和原子層沉積硬體也在研發中，希望打造出中國版ASML。

新凱來與華為關係密切，成立只有4年，在SEMICON China展會上，新凱來受到極大矚目，現場卻沒有展出實機，僅在各個展示螢幕中說明發展路線與技術，以及號稱是新開發產品的模型。

中國新凱來產品以名山命名。（圖取自中國社交平台）中國新凱來產品以名山命名。（圖取自中國社交平台）

在會展攤位上，新凱來秀出5款以名山命名的產品，被中國網友稱為「名山軍團」，這些產品包括外延沉積（EPI） 峨眉山、蝕刻 （ETCH） 武夷山、化學氣相沉積 （CVD）長白山、物理氣相沉積 （PVD） 普陀山、原子層沉積 （ALD） 阿里山。

目前，尚不清楚新凱來列出的所有設備是否可以訂購，也不清楚這些設備是否與依賴 ASML、應材、科磊、科林研發、TEL 等公司機器的現有生產流程相容。如果新凱來和華為打算打造僅中國「獨有」的生產流程設備，那麼第一家擁有此種流程的晶圓廠可能需要數年才能投產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財