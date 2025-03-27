PChome旗下易安網攜手Autopass 打造全方位車主生態圈

PChome旗下易安網攜手智慧行車體驗整合商Autopass。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕PChome網家（8044）旗下網路保險平台易安網今日表示，與智慧行車體驗整合商Autopass展開跨界合作，開創異業深度整合新模式，持續進軍「出行」生態圈。

易安網說明，公司與全台多家保險公司串聯，僅需註冊一次，便能比價並投保多家保險商品，而此次合作能讓Autopass會員無需註冊或額外填寫車籍資料，便能快速獲取量身定制的保險方案，無痛試算保費並一鍵完成投保。

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易安網指出，過去車主在投保時，經常需要手動填寫繁瑣的資料，若資料遺漏或錯誤，更可能影響進度，讓投保流失率高達52%，與Autopass合作，透過數據串聯，讓車主無需輸入車籍資料即可完成保費試算與投保，真正實現保險與行車場景的無縫整合。

易安網指出，過去一年，網路投保業務突破10萬件，實現超過1億元的保費收入，顯示市場對純線上投保模式的高度接受度，而易安網則持續強化服務，提升投保流程的效率與透明度，吸引更多客戶；藉由這次合作，將保險服務嵌入智慧行車體驗平台，預計讓Autopass的百萬會員同步串聯保險服務，為車主帶來更智慧、全面的汽機車保險體驗。

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