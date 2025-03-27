富采Micro LED量產駛進快車道 開發3種AI光通訊光源

富采有鑑於AI伺服器對於光通訊模組的強勁需求，已起步開發3種相異的AI光通訊光源，以因應不同的使用情境。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）今天表示，旗下Micro LED（微發光二極體）產品駛進量產快車道，除了巨量轉移良率已達終端客戶要求，同步成功將下一代晶片尺寸再縮小40%，獲得多家車廠與一級供應商（Tier1）合作，此外，集團有鑑於AI伺服器對於光通訊模組的強勁需求，已起步開發3種相異的AI光通訊光源，以因應不同的使用情境。

富采近期在Micro LED技術上取得突破性進展，除了藍、綠光效能提升10%至15%，紅光效能更大幅提升90%，而新一代體積縮小4成的晶片，有利於降低生產成本並提升解析度、發光效率與加快導入市場的速度。在i-Pixel產品系列方面，透過高度整合的晶片級封裝技術平台，富采已實現更高亮度、更低功耗與3D封裝的解決方案，滿足多元應用需求。

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根據市調機構集邦（TrendForce）報告，車用Micro LED顯示晶片產值2024年至2029年的複合成長率預可望超過250%。對此，富采認為，旗下Micro LED技術將受惠於高亮度、高對比度、低功耗等特性，有信心能夠成為車內顯示、透明HUD（抬頭顯示器）、ADB（自動調整光束的車輛照明系統）的理想解決方案。

此外，集邦報告也顯示，整體Micro LED晶片產值將從2024年的0.28億美元增長至2029年的7.45億美元，年均複合成長率（CAGR）高達93%。富采強調，此數據尚未涵蓋光通訊領域的市場潛力，集團憑藉著對三五族半導體材料的經驗與專長，通過矩陣排列Micro LED，以數百個多通道配置導入高速傳輸應用，符合光通訊的使用環境，成為下一代AI高速光通訊的短距離（10公尺內）最高性價比的傳輸光源。

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