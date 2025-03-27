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AI需求強勁推升2月景氣燈號增2分 續呈黃紅燈

2025/03/27 16:28

國發會今發布114年2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分，燈號續呈黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）國發會今發布114年2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分，燈號續呈黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今發布114年2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分，燈號續呈黃紅燈。國發會表示，領先指標及同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢，仍須密切關注後續變化。

2月景氣對策綜合信號9項構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額因AI需求強勁轉呈紅燈，各增加2分，工業及服務業加班工時受春節因素干擾，以及逢年後服務消費淡季等影響轉呈綠燈，減少2分；其餘6項燈號維持不變。

展望未來，國發會表示，隨全球科技大廠加碼AI及資料中心等資本支出，加上AI應用延伸至終端電子產品，以及我國半導體供應鏈具競爭優勢，有助延續我國出口動能；投資方面，國內半導體業者積極擴充先進製程與高階封裝產能，加上政府持續推動投資臺灣三大方案與綠能建設，並協助企業淨零、數位雙軸轉型，均可望挹注投資動能。

消費方面，隨國內景氣與就業市場穩定、企業獲利成長，以及最低工資提高及軍公教調薪，有助提升企業調薪與獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制並推動減輕人民負擔措施，有助增加家庭可支配所得，維繫民間消費成長。

國發會指出，全球經濟續受主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。

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