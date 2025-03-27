日盛台駿2024年稅後淨利4.05億元 Ｑ4中國市場損失率大增

日盛台駿2024年EPS為1.13元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日盛台駿（6958）2024年合併營收116.8億元、年增10%，合併全年稅後淨利4.05億元、年減21%，EPS 1.13元。導致獲利衰退主因，在於中國景氣復甦未如預期，市場需求疲弱，企業投資放緩，第4季逾期率上升，2024全年合併逾期信用損失金額佔營收比重高達12%，以及中國退稅金額較2023年減少2.43億元等因素。

日盛台駿指出，2024年營收較2023年成長10%，業務成長動能主要來自台灣市場，新成立的泰國子公司以機器設備融資租賃業務為主，2024年整體業績達成率超過100%，且未發生逾期案件。母公司已於2025年1月增資以支應後續業務發展需要。

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相較之下，中國市場的表現明顯拖累整體獲利表現。因中國市場第4季逾期率大幅上升，進行打銷案件，使得2024全年合併逾期信用損失金額佔營收比重上升為12%，較2023年的10%增加了2個百分點。

展望2025年，日盛台駿租賃指出，因央行維持緊縮貨幣政策，台灣市場將以企業金融及分期業務為核心成長動能；綠能業務方面，日盛台駿去年轉投資成立日盛全能源，主責發展綠能事業，投資、開發及收購、合作建置太陽能電廠，截至2024年底，已簽約投資太陽能發電設置容量達到55.39MW，年發電量約6800萬度，預計2025年設置容量可達100MW。

泰國子公司將專注於耕耘並擴大既有的利基市場，穩步提升泰國設備及商業用車業務規模。中國市場仍受需求疲軟及關稅問題影響，未來將持續加強風險管理並提高資產品質，採取審慎保守的策略來應對市場變化。

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