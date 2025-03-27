投資信心不足Q1商用不動產較去年腰斬 寫近5年次低

辦公室交易動能維持低檔，本季交易總額僅24.8億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕投資信心不足，第1季全國商用不動產交易額僅177億元，年減幅達58%，不但直接腰斬，更為近5年第1季次低。

反觀首季全國土地交易額仍突破500億、約508億元，年增幅約18%，尤其建商砸重金布局高雄土地，首季建商買進高雄土地金額達237億元，為各縣市之最，占全國土地交易額比重逾46%

請繼續往下閱讀...

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，既便第1季商用不動產交易額為過往5年次低的首季交易規模，但相較最低迷時期，每季成交規模不到百億元，今年商用不動產市場買氣仍有支撐。

其中自用買盤占比達94%，尤其是科技業仍是最大買家，單季投入金額達103億元，貢獻總交易量比重約58%，主要買進自用廠房與廠辦。

其中首季最矚目交易案為台灣美光記憶體以30.5億元購入友達中科廠房，這是繼去年以超過80億元在台中與台南購置廠房以來，外商半導體大廠再次深化擴大在台布局。

至於，零售業則為第2大買方，占比達24%，主要由統一集團購置內湖V-PARK廠辦大樓C棟所貢獻，單筆交易金額達43億元，預估將做為集團自用，拆算樓上層廠辦每坪約54萬元，此筆交易同步寫下本季商用不動產最大交易案，這也是繼前年購置信義誠品部分產權以及投資百億建置桃園航空城大型物流中心之後，統一集團再次加深北台灣布局。

反觀辦公室交易動能維持低檔，本季交易總額僅24.8億元，交易動能與前1季相當，本季最知名交易為太子建設以7.7億元購置信義區統一國際大樓27樓，換算辦公室單價每坪達222萬元，一舉寫下台北市辦公大樓新高價。

土地交易額寫近5年Q1新高

土地市場方面，在貸款緊縮以及住宅市場買氣降溫的夾攻下，土地市場依然維持相當動能，本季交易金額達到508億元；其中，建商購置土地金額達443億元，季增率82%，並寫下近5年首季交易的新高。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，美國川普總統上任以來提出的對等關稅政策，以及台積電擴大赴美設廠等議題，考量政策發展方向難以預測，預期短期內國內科技業在台布局策略仍會持續進行，支撐國內工業廠房與廠辦的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法