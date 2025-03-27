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焦點股》弘凱：聚焦車用與智能感測 股價大漲

2025/03/27 10:35

弘凱光電2025年將繼續深耕汽車應用以及智能感測兩大領域，穩固既有市場並積極開拓新興應用。（弘凱光電提供）弘凱光電2025年將繼續深耕汽車應用以及智能感測兩大領域，穩固既有市場並積極開拓新興應用。（弘凱光電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕光電半導體整合方案供應商弘凱光電（5244）受惠於2025年展望正向，管理層將繼續深耕汽車應用以及智能感測兩大領域，穩固既有市場並積極開拓新興應用，帶動今日盤中股價一度大漲7.77%，截至上午10時16分暫報50.6元，漲幅4.87%，成交量8191張。

弘凱光電2024年每股盈餘（EPS）2.46元、年增2.5%，董事會決議配發現金股利1.5元，配發率60.97%，以昨日收盤價48.25元計算，殖利率3.1%；弘凱光電後續將持續強化旗下ICLED技術，過去已從供應元件延伸至軟硬體整合，未來更朝向智能照明系統域控方案邁進，以因應新一代智慧座艙照明系統趨勢。

總經理暨發言人曾智宏表示，目前公司已與國際知名車廠展開合作，未來車用照明控制方案將延伸至車外飾燈。除了開發符合車外應用的側發光LED產品，同時鎖定自動駕駛系統標誌燈規範的天青色系列產品，以及不同燈色的ICLED車外應用產品，可結合燈光控制方案，同時滿足法規趨勢、外飾燈設計趨勢、以及減材環保趨勢的需求。

曾智宏提到，弘凱也將持續聚焦光學傳感器領域，近年布局的不可見光產品線包括IR（紅外線）、ToF（飛時測距）及穿戴應用感測元件等，並跨入光學編碼器與光學追蹤傳感器。其中，ToF技術領域開發有成，具備智能門鎖與智慧家電市場中應用實績，未來更積極擴大市佔。此外，弘凱與客戶合作開發光學編碼器（Optical Encoder）並已開始小量出貨，應用於伺服馬達及精密運動控制系統。

曾智宏提到，未來隨著智能穿戴設備需求增長，弘凱將積極發展高感度PPG心率傳感器、以及業界最小的OTS光學追蹤傳感器，具備低功耗特性，廣泛應用於智能手錶。在不可見光領域，弘凱會不斷擴大產品版圖拓展新應用，以優化產品組合並提升獲利能力。

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