川普開徵汽車關稅 分析師指恐撼動亞洲「這國」經濟命脈

美國是日本最大的出口市場，川普25%汽車新關稅上路，將關係到日本經濟命脈。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統宣布將開徵25%汽車關稅，期望帶動製造業回流美國；話鋒一轉，又提到台積電投資美國千億美元作為例子。專家指出，川普25%汽車新關稅，撼動的不只是幾家車廠的獲利問題，而是關係到日本經濟命脈的重大事件。

據報導，川普將對「所有非美國製造的汽車」徵收25%的關稅，預計在2年內可能獲得高達1兆美元（約新台幣33.13兆元）的關稅收入。他指，台積電到美國投資近2000億美元（約新台幣6.6兆元）設廠，給予美國40%的晶片市場，現在幾乎要開工了。

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對於製造業將回流美國，川普稱「非常興奮」。但市場普遍預期，川普25%新關稅實施，將會推高車價、影響產線調度，進一步擾亂全球供應鏈。

Harris Financial Group合夥人Jamie Cox表示，「只要牽涉到汽車產業，市場對關稅議題的神經就特別敏感，這是經濟面衝擊最直接的領域之一」。

分析師指出，川普25%汽車新關稅政策一旦落實，對日本汽車產業的影響將是毀滅性的。因為美國是日本最大的出口市場，而汽車又占了對美出口的28%。

數據顯示，日本對美國的出口總額達21兆日圓（約新台幣4.6兆元），其中28%是汽車相關產品。這意味著，任何影響汽車出口的變數，都可能對日本經濟帶來連鎖反應。

受關稅消息影響，除了特斯拉和南韓現代之外，其他汽車股在美股盤後交易中反應強烈。其中，底特律三大汽車製造商通用汽車 （ GM ）、福特 （ F ） 和 Stellantis （ STLA ） 的股價均下跌超過4%。

歐洲汽車製造商中，福斯下跌約3%，BMW下跌2%，保時捷下跌1%。同時，日本汽車製造商本田和日產小幅下跌，豐田下跌1.7%。

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