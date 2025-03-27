晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普開徵汽車關稅 分析師指恐撼動亞洲「這國」經濟命脈

2025/03/27 10:16

美國是日本最大的出口市場，川普25%汽車新關稅上路，將關係到日本經濟命脈。（路透）美國是日本最大的出口市場，川普25%汽車新關稅上路，將關係到日本經濟命脈。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統宣布將開徵25%汽車關稅，期望帶動製造業回流美國；話鋒一轉，又提到台積電投資美國千億美元作為例子。專家指出，川普25%汽車新關稅，撼動的不只是幾家車廠的獲利問題，而是關係到日本經濟命脈的重大事件。

據報導，川普將對「所有非美國製造的汽車」徵收25%的關稅，預計在2年內可能獲得高達1兆美元（約新台幣33.13兆元）的關稅收入。他指，台積電到美國投資近2000億美元（約新台幣6.6兆元）設廠，給予美國40%的晶片市場，現在幾乎要開工了。

對於製造業將回流美國，川普稱「非常興奮」。但市場普遍預期，川普25%新關稅實施，將會推高車價、影響產線調度，進一步擾亂全球供應鏈。

Harris Financial Group合夥人Jamie Cox表示，「只要牽涉到汽車產業，市場對關稅議題的神經就特別敏感，這是經濟面衝擊最直接的領域之一」。

分析師指出，川普25%汽車新關稅政策一旦落實，對日本汽車產業的影響將是毀滅性的。因為美國是日本最大的出口市場，而汽車又占了對美出口的28%。

數據顯示，日本對美國的出口總額達21兆日圓（約新台幣4.6兆元），其中28%是汽車相關產品。這意味著，任何影響汽車出口的變數，都可能對日本經濟帶來連鎖反應。

受關稅消息影響，除了特斯拉和南韓現代之外，其他汽車股在美股盤後交易中反應強烈。其中，底特律三大汽車製造商通用汽車 （ GM ）、福特 （ F ） 和 Stellantis （ STLA ） 的股價均下跌超過4%。

歐洲汽車製造商中，福斯下跌約3%，BMW下跌2%，保時捷下跌1%。同時，日本汽車製造商本田和日產小幅下跌，豐田下跌1.7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財