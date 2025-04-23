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盤點黃金史上2次大牛市 2026年預估可達此價位？

2025/04/23 12:41

「黃金愛亂世」，市場認為，第三輪黃金大牛市可望啟動。（路透資料照）「黃金愛亂世」，市場認為，第三輪黃金大牛市可望啟動。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《BBC》曾報導，自第二次世界大戰後迄今，黃金有過2次「大牛市」，分別在1980年1月和2011年9月觸頂。市場認為，現今黃金價格持續創高，第三輪大牛市可望啟動，有機會重演1970年23倍漲幅榮景。

據報導，黃金價格自2024年2月底突破每盎司2000美元以來，一直維持在上升趨勢。2024年底已升至2600美元，近日更創下3300美元的歷史新高。分析師指出，按目前走勢來看，預期今年底黃金價格可望見4000美元的目標價，倘若能實現這一目標，預計2026年底進一步升至5000美元水平。

《BBC》指出，歷史證明黃金價格創歷史新高之前的2-3年，都曾發生重大危機，當時的聯準會是採取量化寬鬆政策，擴大貨幣供應。

而影響黃金價格的因素，在過去半個世紀中主要包括經濟形勢、通脹率、地緣政治、貨幣政策、股市動態，以及國家央行買入黃金的力度等。

由於國際市場黃金交易用美元計價，因此美元匯率對金價有直接影響。美元貶值，黃金對其他貨幣來說就相對便宜，更多資金流入國際市場推高金價，反之亦然。

自第二次世界大戰後，黃金價格從1968年的每盎司35美元起漲，截至目前曾發生過2次「大牛市」，分別在1980年1月和2011年9月觸頂。

黃金第一次狂歡是從1968年3月到1980年1月，期間金價上漲了23倍；這輪黃金牛市形成，始於美元與黃金脫鉤。

據報導，在二戰結束後建立的布雷頓森林體系將黃金與美元以每盎司35美元的價格掛鉤，其後十多年不存在黃金交易市場，但期間美元幾次遭遇危機，動搖了體系的根基。

1971年8月，美國前總統尼克森宣佈美元和黃金脫鉤，布雷頓森林體系終結，黃金在市場交易，價格隨行就市。隔年，倫敦金從每盎司46美元漲到64美元，1973年衝破100美元、1979年更漲到500美元。

1979年下半年倫敦金暴漲180%，在1980年1月20日創歷史新高、每盎司850美元。隨著金價暴漲，經過一番干預和調整，同年2月22日，金價重挫145美元，宣告現代歷史上首次黃金大牛市結束。

黃金結束了第一輪大牛市過後進入相對低迷、平靜的時期，直到2008年才再迎來第二次狂歡，這波漲幅達7倍。

據報導，從2005年起金價開始強勁攀升，當時美國次貸危機正在醞釀，但經濟危機的信號則比比皆是。在2008年美國爆發次貸危機，之後演變成全球金融危機。「喜愛亂世」的黃金，在恐慌、避險心理和各國量化寬鬆政策等多種因素推動下，市場資金湧入黃金，推升加價再次扶搖直上。

當時全球經濟一片動亂，包括美國國債被降級、歐元區陷入困境、希臘爆發債務危機，直接衝擊歐元的穩定，英國也出現社會動蕩和騷亂。

各國央行量化寬鬆刺激經濟，在通貨膨脹抬頭下，進一步提升了黃金價格。在2011年9月6日，黃金現貨交易價突破1920美元價位、創歷史新高。

專家指出，黃金穿越牛熊、已經經歷2輪的完整週期，現今我們或許處在第3輪的牛市行情中，自2024年初迄今，黃金價格一路從2000美元上漲，昨日已漲破3500美元，所有市場參與者幾乎都被金價氣勢如虹的漲勢所驚歎。

儘管本輪的金價漲幅還低於之前的2輪大牛市，但只要美國聯準會淪為「政治工具」，市場對美元體系的信心崩潰下，金價可望進一步走高，高盛日前提出到今年底上看4500美元的預測將不是夢。

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