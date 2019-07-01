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加總理放話：很快將回應川普的「攻擊」 可能回敬關稅

-0001/11/30 00:00

加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（路透）加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）週三（26日）表示，加拿大很快將對美國總統川普（Donald Trump）宣佈的進口汽車新關稅做出回應，並可能對美國實施報復措施。

《路透》報導，川普週三在白宮宣佈，將對所有「非美國製造」汽車徵收25％關稅，對此，卡尼稱，川普的舉動是「直接攻擊」，並向記者透露，自己將於週四（27日）召開內閣會議，決定如何應對。卡尼表示，政府將保衛加拿大的勞工、公司和國家，將一同保衛他。

關稅預計將損害高度整合的北美汽車產業。加拿大日前已宣佈實施總額達1550億加幣（約新台幣3.61兆元）的報復性關稅計劃，並將依據川普的行動分階段實施。被問到加拿大何時會做出反應時，卡尼表示，很快就會做出回應，渥太華有幾項選擇，包括可以徵收報復性關稅，不過，卡尼並未透露更多細節。

卡尼已考慮採取非關稅措施，例如針對出口到美國的商品加稅。卡尼也提到，盡快與川普對話是合適的決定，自本（3）月初宣誓就職以來，卡尼尚未與川普交談。卡尼提到，自己已與安大略省首長福特（Doug Ford）進行對話。安大略省是加拿大人口最多的省份，也是加拿大汽車產業的發源地。

福特先前向記者表示，政府將確保給美國人民造成「盡可能的痛苦」，同時又不會給加拿大人民帶來痛苦。福特補充，自己很快將與其他9個省份討論協調應對措施，加拿大有2個選擇，可以作為一個國家屈服，讓對方欺負15次，然後得到他想要的東西，或是承受一些痛苦，進行前所未有的抗爭，福特表示，自己更傾向後者。

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