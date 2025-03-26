永鴻4月下旬掛牌上市 寵物產品比重5年內拚佔3成

永鴻預計4月下旬掛牌上市，成為台灣首家掛牌的專業動物藥廠。圖為永鴻董事長鍾威凱。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕本土最大的動物藥廠永鴻生技（6936）預計在4月下旬掛牌上市，永鴻董事長鍾威凱表示，目前永鴻以經濟動物的用藥佔營收比重最高，超過95%，寵物藥及保健品只占2%，他期許，隨著國內飼養寵物比例越來越高，永鴻寵物產品今年也開始進入連鎖寵物通路，五年內永鴻寵物相關產品營收比重將達3成。

鍾威凱說，永鴻過去八年來取代很多進口產品，當中原因不乏疫情導致的國際供應鏈的問題，還有運價、匯率等，都讓進口產品變貴，另外也是永鴻逐漸產生品牌效應，而目前永鴻外銷比重僅18%，但已逐年成長，在品牌效應支撐下，將持續進軍東南亞及日本市場，其中今年將有經濟動物藥品外銷日本市場。

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隨著寵物市場規模持續放大，永鴻也加快腳步，鍾威凱指出，永鴻寵物藥品已上市5個品項，保健品去年上市10個品項，今年貓科保健品預計也會有5個品項上市，目前永鴻寵物相關產品仍以藥品居多，保健品剛推出，品項將會持續增加。

永鴻擁有超過300張國內動物產品許可證，產品分為四大類：治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。

永鴻2024年營收12.94億元，稅後淨利1.37億元，EPS 2.06元。將於3月27日舉辦上市前業績發表會，成為台灣首家掛牌的專業動物藥廠。

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