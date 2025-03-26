晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

校園識詐巡迴啟動 數發部：詐騙難歸零 有信心降到最低

2025/03/26 18:08

數位發展部舉辦「校園識詐巡迴宣導啟動」記者會。（記者徐子苓攝）數位發展部舉辦「校園識詐巡迴宣導啟動」記者會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天舉辦「校園識詐巡迴宣導啟動」記者會，高規格邀請三大網路平台業者、檢調機關出席，揭開識詐宣導的序幕。數發部數位產業署署長林俊秀強調，「也許我們無法把詐騙歸零，但有信心把它降到最低」。

記者會中，Google、LINE、Meta、高等檢察署、法務部調查局等單位皆派重要代表出席。不過，常被點名詐騙氾濫的TikTok卻未現身，數發部官員緩頰表示，平常和TikTok溝通順暢，他們已提報法律代表，但有一些資料需要補充說明，這不影響到打詐專法要求的實名制或防詐計劃書。

數發部長黃彥男表示，數發部持續推動全民識詐教育，此次更聚焦校園族群，因為他們不僅是詐騙集團的目標，也可能被誘騙為共犯，詐騙集團利用年輕人的單純與求職需求，引誘他們成為車手或參與洗錢，數發部攜手Google、LINE、Meta打造堅實的防詐防線，希望幫助年輕族群掌握防詐知識，避免誤入圈套。

數位產業署長林俊秀介紹，數發部網站設有「斥詐人生」專區，整合最新詐騙案例、防詐知識和工具，讓民眾能夠隨時獲得正確資訊，另外也發起校園樂齡宣導計劃，透過與學生的互動體驗，幫助年輕族群建立數位安全和法治觀念。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，透過3步驟提升民眾防詐認知，一是以AI為主、人工審查為輔的技術，迅速、規模化地把可能違反政策的廣告內容事先攔截，減少詐騙廣告觸及用戶的機率；二是和各政府單位合作，收到詐騙通報後會進行數據學習，了解最新詐騙手法；三是和YouTube創作者合作，向民眾宣導防詐觀念。

LINE公共事務部副總經理林若凡分享，LINE不僅嚴格把關站內廣告的直接投放 ，所有廣告必須揭露委刊與出資者等必要資訊，至於詐騙帳號的處理，去年11月LINE推出自動化系統處理涉詐帳號的停權，截至2月已停權超過1萬個帳號。LINE也持續投入資源來進行反詐宣導，與數發部攜手推出「防詐動態警報」，還在本月將電商加入產業聯防合作，期望可跨產業阻詐。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒指出，去年在台灣和其他國家推出臉部辨識技術後，發現以名人頭像做的廣告有很大幅度的減少，計畫在今年要推展到更多名人，希望能大幅帳低仿冒名人的詐騙廣告，此外，去年底已開始強制要求台灣廣告主必須完成身份驗證，幫助使用者判斷廣告的真偽。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財