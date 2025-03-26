校園識詐巡迴啟動 數發部：詐騙難歸零 有信心降到最低

數位發展部舉辦「校園識詐巡迴宣導啟動」記者會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天舉辦「校園識詐巡迴宣導啟動」記者會，高規格邀請三大網路平台業者、檢調機關出席，揭開識詐宣導的序幕。數發部數位產業署署長林俊秀強調，「也許我們無法把詐騙歸零，但有信心把它降到最低」。

記者會中，Google、LINE、Meta、高等檢察署、法務部調查局等單位皆派重要代表出席。不過，常被點名詐騙氾濫的TikTok卻未現身，數發部官員緩頰表示，平常和TikTok溝通順暢，他們已提報法律代表，但有一些資料需要補充說明，這不影響到打詐專法要求的實名制或防詐計劃書。

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數發部長黃彥男表示，數發部持續推動全民識詐教育，此次更聚焦校園族群，因為他們不僅是詐騙集團的目標，也可能被誘騙為共犯，詐騙集團利用年輕人的單純與求職需求，引誘他們成為車手或參與洗錢，數發部攜手Google、LINE、Meta打造堅實的防詐防線，希望幫助年輕族群掌握防詐知識，避免誤入圈套。

數位產業署長林俊秀介紹，數發部網站設有「斥詐人生」專區，整合最新詐騙案例、防詐知識和工具，讓民眾能夠隨時獲得正確資訊，另外也發起校園樂齡宣導計劃，透過與學生的互動體驗，幫助年輕族群建立數位安全和法治觀念。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，透過3步驟提升民眾防詐認知，一是以AI為主、人工審查為輔的技術，迅速、規模化地把可能違反政策的廣告內容事先攔截，減少詐騙廣告觸及用戶的機率；二是和各政府單位合作，收到詐騙通報後會進行數據學習，了解最新詐騙手法；三是和YouTube創作者合作，向民眾宣導防詐觀念。

LINE公共事務部副總經理林若凡分享，LINE不僅嚴格把關站內廣告的直接投放 ，所有廣告必須揭露委刊與出資者等必要資訊，至於詐騙帳號的處理，去年11月LINE推出自動化系統處理涉詐帳號的停權，截至2月已停權超過1萬個帳號。LINE也持續投入資源來進行反詐宣導，與數發部攜手推出「防詐動態警報」，還在本月將電商加入產業聯防合作，期望可跨產業阻詐。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒指出，去年在台灣和其他國家推出臉部辨識技術後，發現以名人頭像做的廣告有很大幅度的減少，計畫在今年要推展到更多名人，希望能大幅帳低仿冒名人的詐騙廣告，此外，去年底已開始強制要求台灣廣告主必須完成身份驗證，幫助使用者判斷廣告的真偽。

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