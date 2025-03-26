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再傳併購安泰銀 凱基金楊文鈞：銀行採2手策略成長

2025/03/26 17:22

市場再傳出將併購安泰銀，凱基金總座楊文鈞今日在法說會中，強調凱基銀行將採2手策略成長。（記者李靚慧攝）市場再傳出將併購安泰銀，凱基金總座楊文鈞今日在法說會中，強調凱基銀行將採2手策略成長。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融業併購頻傳，今日再傳凱基金擬以總價296億元併購安泰銀行，凱基金總經理楊文鈞今日在法說會中表示，凱基銀行規模較小，一直以來不排斥各種可能對象，但不只有安泰銀行一家，同時也積極申請成立新分行，會採取「2手策略」追求規模成長，對於此一傳言，楊文鈞會後表示，不敢判斷此時傳出此謠言的用意。

今日市場盤中傳出，凱基金控擬以總價296億元吃下安泰銀全數股權，收購模式採普通股與特別股各半，每股出價約當安泰銀行股價15元，此一消息激勵安派銀股價後一路走揚，尾盤大漲4.17%，以15元收盤，成交量則爆出556張，較前日55張大增10倍。

今日下午凱基金召開法人說明會，法人向總經理楊文鈞求證此一合併案傳言的真實性，確認是否有意併購安泰銀行，楊文鈞重申，「不會評論任何市場傳言」，但再次強調銀行對金控未來發展的重要性。

楊文鈞指出，凱基銀行的規模較小，目前只有50家的分行，在推動One KGI策略的過程中，銀行規模較小是有一定影響，若有好併購機會又談得成當然最好，凱基金一直以來，都積極評估各項標的，不只有安泰銀行一家，但同時也會思考，在沒有併購對象的狀況下如何成長。

換言之，凱基金即使沒有合適的併購機會，也會追求自我成長，楊文鈞表示，凱基銀目前有50家分行，未來會努力申請開設新分行，雖然速度上會有一定限制，但有分行比沒有好，且目前金融科技發展迅速，對於實體分行的需求可能減少。

會後媒體再次詢問此傳言的真實性，楊文鈞強調，凱基金持續評估市場上各種可能的併購標的，但市場上的傳言太多，不知這些釋放訊息者的用意，也不敢判斷，對凱基金而言，就是必須持續追求成長，沒有併購還是有成長的機會。

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