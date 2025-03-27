週三（26日）加權指數跌12.9點，收2萬2260.29點。（資料照）

1.台股開盤漲54.42點，以2萬2327.61點開出，收復年線，在電金傳3大族群普遍走揚，指數開高走高，指數漲逾百點，觸及2萬2398點，不過，隨著台積電股價逼近千元，賣單釋出，股價一路下滑，終場收今低980元，下跌10元，而聯發科亦開高收低，在電子權值股走跌拖累下，終場指數跌12.9點，收2萬2260.29點。

2.國際半導體產業協會（SEMI）預期，2025年全球晶圓廠設備支出將增長2%、達1100億美元（約新台幣3.64兆元），為2020年以來連續第6年成長。SEMI指出，邏輯領域是晶圓廠設備支出成長的關鍵驅動力，主要是對2奈米製程和晶背供電等先進技術投資。

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3.台北國際自行車展登場，巨大（9921）董事長劉湧昌表示，歐美自行車市場谷底已過，中國市場今年銷量會比去年衰退，但量還是很大，他並喊出，3年內要帶領巨大集團營收衝上1000億元大關。

4. 2月房貸逾放金額達79.5億元，為近39個月、3年多來新高，房仲業者解讀，其原因不外乎銀行資金緊縮、部分民眾欠債與股市震盪造成民眾短期資金吃緊有關。

5.中央銀行27日將由副總裁朱美麗赴立法院就台灣可能被列川普政府骯髒十五國提出因應策略報告，央行指出，去年台灣已晉升為美國第6大貿易入超國，須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢。而台美雙邊貿易關稅差距主要在農產品，惟農產品是美國對台灣貿易出超產品，央行認為台美之間應有談判空間。

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