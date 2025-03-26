宏達電攜手慈濟 推AI虛擬人醫療照護

左起花蓮慈院教學部主任朱紹盈、花蓮慈院副院長吳彬安、花蓮慈院副院長兼慈濟大學副校長陳宗鷹、HTC資深副總經理鮑永哲、花蓮慈院護理部主任鍾惠君。（宏達電提供攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電旗下的醫療 VR 生態系發展的Medical VR團隊，今（26）日宣布與花蓮慈濟醫院與慈濟大學簽署合作意向書（MOU），共同推動「AI虛擬人於醫療照護及教育」，建置生成式AI虛擬病人資料庫，深化創新教學模式。HTC VIVE 企業解決方案部門資深副總經理鮑永哲表示，此合作將整合疾病診療、跨學科訓練與團隊協作，以科技落實個人化、遊戲化及情境化學習，有效促進醫院與學校在創新科技領域之應用，提升教學品質與學習成效。

鮑永哲說，透過與慈濟醫院及慈濟大學的合作，導入生成式 AI 平台，提供智慧化、個人化的訓練環境，讓醫學生和醫療專業人員能在安全的模擬情境中精進臨床決策與醫病溝通能力，期待這次合作能為醫學教育帶來更多突破，推動數位轉型發展。

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慈濟學校財團法人慈濟大學副校長陳宗鷹教授則表示，與 HTC 攜手，透過 AI 虛擬病人技術，為醫學生與臨床醫師提供更具臨場感的學習環境，幫助他們在模擬診療中體驗患者的處境，培養同理心與醫病溝通能力，相信科技與人文的結合將使醫療教育更加完整，將進一步提升醫療品質。

宏達電延續去年「生成式AI全人照護工作坊」的經驗，今年進一步擴充豐富AI虛擬病人資料庫，本次工作坊吸引來自影像醫學部、護理部、內科、外科、急診、病理科、精神醫學部、復健技術科等超過10餘個科別的40多位臨床教師參與，開發疼痛評估、腹痛病史詢問、護理交班訓練、腎臟健檢衛教、透析動靜脈廔管異常、急診照護等跨領域教案。而根據工作坊統計顯示，所有參與教師對該平台操作體驗滿意度達100%，且95%以上學員希望在未來教學中持續應用此技術。

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