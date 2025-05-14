美元回落、熱錢湧入！新台幣勁揚1.71角 結束連6貶

新台幣勁揚1.71角，結束連6貶。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美通膨降溫，美元回落，加上台積電調高首季現金股利獲得外資加碼，熱錢大舉匯入下，新台幣兌美元匯率一早升破30.3元關卡，最後收在30.284元、勁揚1.71角，匯價結束連6黑，成交量也放大至20.065億美元。

台積電宣布將首季現金股利調高至每股5元，創歷史新高，獲得外資法人正面回應，不僅台股大漲452.73點、收在21782.87點，三大法人亦同步買超，合計達618.45億元，其中外資買超高達447.15億元。

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匯市方面，美國4月CPI年增率降至2.3%，創下四年來新低，市場對停滯性通膨疑慮紓解，聯準會下半年降息預期升溫，美元指數應聲跌破101關卡。新台幣早盤以30.42元開出後一路走高，盤中最高升抵30.252元。

亞幣同步受惠美元疲弱。根據央行統計，今日韓元勁升0.63%、日圓大漲0.59%、新幣升值0.31%、新台幣則升0.56%，僅人民幣小跌0.13%。

匯銀主管分析，今日台幣強勢升值，主要受到外資買股匯入影響，加上亞幣普遍升值，央行順勢操作、未大舉調節，讓新台幣收在相對高點。展望後市，仍須關注美國經濟數據與美元動態，同時也關切美中關稅戰暫緩後，美台雙邊關稅協議進展。

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