助婦女二度就業 勞動部多管齊下提高勞參率

勞動部多元培力就業計畫，協助二度就業婦女再出發（勞動力發展署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助因家庭因素離開職場的婦女及早規劃重返就業，促進女性勞動參與，勞動部近年推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」，加上婦女再就業計畫，助婦女提升就業力，已使婦女勞參率直逼52%。

統計至2024年底，「婦女再就業計畫」已協助3萬8408名婦女就業，預計2025年至2028年，將增加14萬名婦女重返職場。

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勞動部指出，近年推動的「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，是與全國民間團體合作執行創意計畫，結合地方特色文化及資源，發展在地獨特產業，協助二度就業婦女再出發。

例如彰化縣食覽文旅協會藉「多元就業開發方案」，開創在地就業機會，以彰化鹿港獨特古城氛圍為賣點，培力在地二度就業婦女的觀光就業技能；曾因八八風災受創的高雄小林村，其中的日光小林社區發展協會，也透過勞動部「培力就業計畫」，協助返鄉照顧長輩和家庭的二度就業婦女培訓就業職能，再次展現職場實力。

2023年9月起推動的「婦女再就業計畫」，鎖定因家庭因素退出勞動市場180天以上的女性，由公立就業服務機構提供一案到底、專人就業服務，提供就業諮詢、安排參與就業促進課程等各項措施，協助就業準備及適應；原已具備專業職能的婦女，可運用「自主訓練獎勵」，鼓勵婦女精進職能，並透過公立就業服務機構，提供婦女再就業獎勵及雇主工作調整獎勵等獎助措施，協助雇主進用女性勞動力。

婦女申請自主訓練獎勵，在完成訓練並就業後，最高可領取3萬元獎勵金，若透過公立就業服務機構推介並穩定就業滿90日後，可領取再就業獎勵最高3萬元，而雇主向公立就業服務機構辦理求才登記提供工時調整職缺，並僱用推介婦女滿1個月，每個職缺每月核發工時調整津貼3000元，最長可請領12個月（最高3萬6000元）。

勞動部提醒，2025年上半年的自主訓練獎勵目前正在受理申請，申請期間自即日起至6月3日截止，有意準備返回職場的婦女，可向勞動力發展署各分署提出申請。

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