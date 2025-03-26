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日航訂購17架波音737 MAX飛機

2025/03/26 10:40

日航向波音訂購17架737 MAX飛機。（示意圖，彭博）日航向波音訂購17架737 MAX飛機。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本航空公司（JAL，簡稱日航）週二（25日）宣布，已向美國波音公司（Boeing）購買17架787 MAX 8飛機。

綜合媒體報導，日航在聲明中指出，此為公司第2筆787 MAX 8客機訂單，使其737 MAX訂單量幾乎翻了一倍，達到38架。

報導指出，這17架新飛機是日航行使2023年3月訂購的21架737 MAX 8飛機時的選擇權所購買的。新訂單的價值目前尚未公佈。

對於上述交易，日本航空總裁鳥取光子表示，近50年來，波音737機型一直是日航單通道機隊的主力，我們很榮幸能夠作為未來機隊的一部分繼續延續它的傳統，並也高興能夠增加更多787 MAX 8飛機，為日航尊貴的客戶提供安全、可靠的旅程和精緻的飛行體驗。

波音公司商用飛機銷售與行銷高級副總裁麥克馬倫（Brad McMullen）則表示，波音珍惜與日航的長期合作夥伴關係，很榮幸日航決定加倍投入737 MAX用於該航空公司的機隊現代化計劃，並稱通過選擇737 MAX 8，日航將獲得運營和經濟效率，為其未來幾年的成功做好準備。

受上述消息激勵，波音25日股價大漲0.93%，收在182.59美元；日航今（26日）開盤大漲逾0.9%，截至台北時間26日早上10點25分左右，日航股價暫報2714日圓，漲幅0.8%。

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