穆迪警告：川普關稅將導致美國財政前景惡化

穆迪表示，川普關稅政策將導致美國財政前景惡化。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構穆迪（Moody's）表示，美國總統川普（Donald Trump）的貿易關稅可能會妨礙美國應對不斷成長的債務和更高利率的能力，加劇人們對美國赤字膨脹的擔憂。

綜合外媒報導，穆迪週二（25日）表示，美國的財政實力將「持續多年下滑」，自2023年美國信評從頂級的Aaa下調至負面展望以來，美國的財政實力已經「進一步惡化」。

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雖然穆迪強調了美國經濟「非凡的韌性」，以及美元、美國債市場作為全球金融體系之助的作用，但分析師也警告，川普第2個任期的政策，包括全面關稅和減稅計劃對政府收入造成的危害可能大於好處。

穆迪表示，川普的關稅政策將影響企業投資、打擊消費者信心，並阻止聯準會（Fed）降低利率。穆迪也警告，美國政府的債務承受能力與過去20年相比「明顯減弱」，而且比其他信用評級較高的國家更差。由於美國擁有全球主要國際準備貨幣，穆迪認為，市場對美國國債的需求異常高，因此美國應該比大多數國家更有能力承擔債務負擔。

穆迪指出，持續的高關稅、無資金支持的減稅，以及龐大的經濟尾部風險（tail risk）可能對信貸產生負面影響，削弱這些強大的優勢，繼續抵銷被財政赤字擴大和債務承受能力下降的前景，這種前景令人擔憂。穆迪補充，事實上，即使在非常有利的經濟和金融情勢下，財政疲軟的狀況也可能持續下去。

信評機構發出警告之際，美國會和川普政府內部正在就如何讓美國走上更永續的財政道路展開激烈的爭辯。分析師和投資人則稱，美國快速上升的債務和赤字，最終可能削弱對美國國債的需求，而美國國債是全球金融體系的根基。

穆迪預測，受利息支出和醫療支出增加的推動，赤字在GDP的佔比將從目前的6.3％到10年後上升至8.5％。穆迪表示，白宮政策轉變造成的不確定性，可能將阻止Fed在下半年之前進一步降低政策利率。

穆迪在2023年將美國信評展望下調至負面，並強調美國債務償還成本大幅上升，以及根深蒂固的政治兩極化。美國的信用評級受到密切的關注，因為這對於該國的債務承受能力有著關鍵的作用。

穆迪表示，美國債務承受能力和其他Aaa及和高評級主權國家相比明顯更弱，即使出現最正面的金融、經濟情景，也凸顯出美國財政實力的惡化，可能無法再被過去非凡的經濟實力完全抵銷的風險日益增大。

穆迪表示，預計美國作為全球最大經濟體將保持「強勁和韌性」，但分析師補充，美國政府再貿易、移民、稅收、聯邦支出和監管方面的政策議程不斷演變，可能會重塑美國和全球經濟的部份領域，帶來重大的長期影響。

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