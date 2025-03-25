環球晶完成2.7億綠色融資 丹麥廠建太陽能發電廠

環球晶完成2.7億綠色融資。（環球晶提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）今（25）日宣布順利完成總額6000萬丹麥克朗（約新臺幣2.7億元）的綠色融資，由法國東方匯理銀行擔任綠色融資發行機構（Green Agent），此綠色融資的資金將全數投入環球晶丹麥子公司Topsil，用以支持Topsil建設太陽能電廠，邁向晶綠色製造的另一里程碑。

環球晶表示，Topsil為全球首座使用自發自用100%綠電的半導體長晶工廠，透過興建裝置容量10 MW（百萬瓦）的太陽能電廠，估計每年發電度數可達988萬度電，供電量將超越Topsil廠區100%的用電量，除了滿足完全綠電自給的需求以外，剩餘電力還可回饋至丹麥的能源系統，為提升丹麥再生能源使用比例增添助力。

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環球晶表示，公司自2022年正式加入RE100倡議，致力實現全球營運據點達到100%使用可再生能源的承諾，環球晶透過優化既有設備與導入節能措施，並綜合運用各項綠色方案來擴大綠電使用比例，同時監控極端氣候所帶來的衝擊，以降低營運風險。

展望未來，環球晶指出，將善用母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商的優勢，持續興建太陽能電廠以提升再生能源使用比例，並透過母公司旗下續興能源協助媒合綠電需求，簽訂購電協議（PPA）與購買再生能源憑證（RECs），輔以環球晶圓RE100 規劃藍圖，穩步邁向實現全球營運據點100%使用再生能源的長期願景。

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