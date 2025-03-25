李開復改口說：中美AI差距縮減至3個月

中國人工智慧新創公司零一萬物（01.AI）執行長李開復表示，中國的人工智慧與美國的發展差距已縮小至僅僅三個月。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人工智慧新創公司零一萬物（01.AI）執行長李開復表示，中國的人工智慧與美國的發展差距已縮小至僅僅三個月，因為DeepSeek等公司已經研究出如何更有效地使用晶片和應用演算法。李開復是全球人工智慧領域的知名人士，曾擔任Google中國區負責人。

李開復在香港接受採訪時表示：「之前我認為差距是六到九個月，各方面都落後。現在我認為，在一些核心技術上可能落後三個月，但實際上在某些特定領域領先」。

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李開復補充說，華府的半導體制裁是一把雙刃劍，既帶來短期挑戰，也迫使中國企業在約束下進行創新，中國企業開發自己的演算法。

2022年底OpenAI推出ChatGPT後不久，中國科技業就加入了開發生成式人工智慧的全球競賽，但直到DeepSeek推出之前，中國的許多科技領袖表示，他們遠遠落後於西方同業。

今年1月，DeepSeek推出一種人工智慧推理模型，震驚全球人工智慧產業，也挑戰美國制裁會阻礙中國人工智慧產業發展的假設。

李開復表示，在資金雄厚的科技巨頭和快速發展的開源替代品主導的市場環境中，投資專有模型對於人工智慧新創公司來說已經成為一種「勇氣」。他說，零一萬物將專注於實際的人工智慧應用，幫助客戶更好地部署基礎模型的軟體解決方案。

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