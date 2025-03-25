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AMD高雄辦公室揭幕 陳其邁：高雄挺進IC設計高階應用

2025/03/25 15:02

超微半導體高雄辦公室揭幕。（高市經發局提供）超微半導體高雄辦公室揭幕。（高市經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國半導體晶片大廠AMD（超微半導體）高雄辦公室今天（25日）揭幕，高雄市長陳其邁強調，這代表高雄挺進IC設計高階應用，布局半導體新未來。

AMD台南辦公室昨天剛揭幕，今天立即舉辦高雄辦公室啟用典禮，但並未發出採訪通知。

高雄市經發局指出，為強化IC設計發展，AMD於高雄苓雅區海邊路的領航大樓，設立新辦公室，擴大AI 研發動能，將攜手元澄半導體、先發電光、清華大學、陽明交大、中山大學，合作培育AI人才。

高雄市長陳其邁致詞表示，高雄全力推動半導體產業，朝向上游IC設計發展，矽光子技術作為未來高速運算與資料傳輸的關鍵，將帶動產業跨世代發展。

陳其邁說，市府與各級政府合作於亞灣智慧科技創新園區，打造優質產業發展環境，吸引海內外指標企業投資。AMD作為全球領先的高科技企業，此項投資將強化高雄在IC設計領域的發展動能，更推動智慧科技與半導體產業的創新升級。

AMD台灣分公司總經理陳民皓致詞提到，高雄具備策略性的地理位置、堅實的產業基礎及轉型的決心，成為台灣半導體產業發展的重要樞紐。感謝高市府的支持與合作，透過結合台灣的製造產業體系與AMD的技術專長，推動AMD在全球的創新與發展。

高市經發局長廖泰翔表示，高雄正邁向全球高科技重鎮，以楠梓產業園區為核心，串聯南科、路科與橋科，吸引台積電2奈米廠、美商英特格、德商默克等海內外半導體大廠進駐；同時於亞灣智慧科技創新園區，行政院已核定「亞灣2.0計畫」，7年投入170.39億元推動IC設計、5GAIoT等產業發展。

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