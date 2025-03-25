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超罕見！流入美債ETF資金逼近股票ETF 「這2類」成大贏家

2025/03/25 11:26

市場修正促使許多投資者紛紛轉向債券尋求避險。（路透）市場修正促使許多投資者紛紛轉向債券尋求避險。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普500指數（S&P 500）在連續4週的下跌後，上週勉強收高，但市場修正促使許多投資者紛紛轉向債券尋求避險，雖然投資人轉向債券並不意外，但在最近美國的ETF市場中，資金流入債券的規模令人震驚，債券基金吸引的資金幾乎與股票基金持平。

《CNBC》報導，在過去1個月內，債券基金流入了900億美元的資金，與股票基金的1260億美元資金流入量相差不遠。對於ETF市場而言，這種趨勢極為罕見。而在這波避險潮中，2種債券基金成為了大贏家：一是主動管理的核心債券基金，另一類是短期債券基金，特別是美國國債中的「超短期債券基金」（Ultra-short Bonds）。

根據ETFaction.com的數據，今年以來，超短期債券ETF已吸引了超過40%的固定收益ETF資金流入。而在核心債券基金中，主動管理的增強型核心債券基金表現特別突出，吸收的資金是被動管理增強型核心債券指數ETF的5倍。

在多年的多頭市場中，由於股票大漲、聯準會升息對抗通膨，導致傳統的60/40投資組合（60%股票、40%債券）一度被視為過時。但TCW董事總經理卡茨（Jeffrey Katz）認為，在股市波動性較大時期，這種投資組合發揮了應有的作用。

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