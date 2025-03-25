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宏達電攜手凡爾賽宮推《凡爾賽：太陽王的失落花園》

2025/03/25 09:53

宏達電攜手凡爾賽宮合推《凡爾賽：太陽王的失落花園》。（宏達電提供）宏達電攜手凡爾賽宮合推《凡爾賽：太陽王的失落花園》。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）旗下結合文化藝術與創新科技的VIVE Arts團隊，與法國凡爾賽宮推出沉浸式 VR 體驗《凡爾賽：太陽王的失落花園》。宏達電指出，此次與法國凡爾賽宮的合作，再次展現 HTC 在促進文化資產數位化與創新展演模式的一大里程碑。

宏達電指出，《凡爾賽：太陽王的失落花園》是採用HTC VIVE大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment ; LBE）技術，能夠在大規模空間內提供高解析度、低延遲的沉浸式體驗，讓觀眾得以自由行走於昔日法國王室的私密場域，穿梭於這些昔日法國王公貴族娛樂與權力象徵之地，親身感受藝術、建築與王權交織出的光輝年代。

宏達電說，VR 不僅是技術創新，更是一種全新的藝術媒介。透過 HTC VIVE的虛擬實境技術，參觀者能夠進入已不復存在的歷史場景，以第一人稱視角體驗路易十四宮廷的生活。這種互動式的數位藝術形式，讓文化內容超越傳統展示模式，讓過去難以觸及的歷史與文化重新呈現在當代觀眾眼前，帶來更具情感深度的敘事方式。

HTC 長期致力於 XR 科技與文化內容的融合，VIVE Arts曾與威尼斯雙年展、倫敦大英博物館、法國羅浮宮、泰特現代美術館院等世界頂級文化機構合作，讓藝術與歷史透過沉浸式技術得以保存並重新演繹。

《凡爾賽：太陽王的失落花園》展覽日期從2025年3月25日至2026年1月4日在凡爾賽宮正式開放。

宏達電今日開低震盪，截至9:31，股價來到43.25元，下跌1.3元，跌幅2.92%。

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