黃金陷3000美元保衛戰！分析師曝「1事」金價衝至「這價位」

週一（24日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（24日）黃金價格下跌，除了受到美元觸及逾兩週新高所拖累，也因為美國總統川普對貿易夥伴課徵關稅態度趨於軟化，使投資人傾向先行觀望，不過分析師也表示，隨著聯準會開始放鬆貨幣政策，金價可能會漲至每盎司3150美元左右。

紐約黃金期貨下跌0.2%，報每盎司3015.60美元；黃金現貨價下跌0.6%，報每盎司3006.84美元。

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道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「我們看到金價不斷改寫歷史紀錄，現在市場只是在鞏固這些成果，美元升值則加劇了這種情況。」

今年金價已16度創歷史紀錄，以上週創下的每盎司3057.21美元為歷史最高價。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上週說，目前判斷川普川稅行動對經濟的影響，仍為時過早。

美國聯準會（Fed）上週維持利率不變，暗示今年可能會有兩次每次1碼（25個基點）的降息。

投資人正觀望本週五公布的美國個人消費支出（PCE）數據，這是Fed偏好的通膨指標。

梅萊克說，隨著聯準會開始放鬆貨幣政策，預計今年晚些時候，金價可能會漲至每盎司3150美元左右。

另一方面，美國和俄羅斯官員在沙烏地阿巴伯舉行會談，希望就烏克蘭廣泛停火的議題取得進展，華府方面還希望在達成更廣泛的協議之前，另外談判黑海海上停火協議。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「如果這週在沙烏地阿拉伯的談判確實取得進展，金價因此有些許走軟，我認為很快就會有買盤出現。」

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