美國對台20％關稅 電子五哥回應一次看

對於AI伺服器產品而言，電子五哥認為，需要留意的是預計會在下週公布、針對半導體的「232條款」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普宣布對台關稅為20%，引發國內各界擔憂恐將衝擊我國產業，包括產品輸美成本增加，進而影響企業獲利能力。電子五哥發展前景備受重視，目前各家業者皆不排除美方後續繼續調整稅率的可能性，對於AI伺服器產品而言，此次關稅並無影響，需要留意的是預計會在下週公布、針對半導體的「232條款」。

廣達指出，公司目前的主力產品為AI伺服器，屬於「232條款」豁免關稅的項目之一，本次美方新公佈的內容暫時未對AI 伺服器產生影響，是對鋼、鋁、電子零件及塑膠等產業的影響層面較廣。公司預計本月中旬之前召開法說會，可望進一步更新下半年展望。

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緯創表示，集團緯創近年積極完成全球產能布署，並與客戶合作擬定因應策略，目前已經掌握多套方案，有「好幾種局，好幾步棋」，可隨時視情況攜手客戶做出調整，無論台灣、東南亞、美洲或歐洲皆可配合下游需求，維持效率化的穩定營運。

英業達提到，集團目前出貨產品尚且適用部分電子業豁免條款，暫時較無影響，後續仍需要觀察其他關稅細節走向。公司今年第2季已經拍板前往德州設立產品製造基地，安排生產伺服器等相關產品，以貼近客戶並較低關稅風險，可望從下半年起就能逐步啟動運作、小量出貨。

和碩對於關稅議題的態度維持6月6日股東會的看法，敲定前往美國德州設廠，以因應AI伺服器的需求升溫，同時有鑑於加上電動車布局擴大，集團必須啟動新一波產能全球重整策略，不僅為降低關稅與運費壓力，更是為爭取北美客戶大單做出中長期布局。

仁寶管理層高度重視美國對等關稅可能引發的產業衝擊，除了評估美國設廠地點，集團在全球9個國家也有製造據點。由於關稅政策變數大，又牽扯匯率波動，讓未來景氣發展難以預測，公司將隨時關注政策動態並調整策略，積極保持警覺，隨時做出應對。

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