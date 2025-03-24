「我的E政府」再升級，2700項服務一站式提供。（數位發展部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕數位發展部今（24）日指出，「我的E政府」網站已整合超過2700項線上申辦服務，涵蓋人生自出生起的各重要階段與日常所需，民眾可一站式掌握政府業務與線上申辦資訊，省去民眾繁瑣的查詢程序。未來更將導入生成式AI技術，讓民眾可根據個人條件，獲得政府主動推薦的精準補助方案，讓政府服務更貼近民眾需求。

數發部指出，「我的E政府」以生活事件分類的方式整合各機關服務，確保民眾無須四處尋覓，就能輕鬆找到所需資訊。例如自出生、求學、求職到退休，所有階段的政府服務，就連護照換發、駕照日文譯本申請、各類社會補助，皆可在平台找到相關的政府業務申辦資訊。同時讓民眾可直覺、快速完成各項服務申請，減少時間成本。

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數發部表示，「我的E政府」不僅提供個別申辦服務，還針對80項熱門政策彙整成懶人包，如勞工退休金、身心障礙補助、個人所得稅申報，讓民眾能快速理解政策內容與申請方式。

此外，網站還介接內政部、交通部、農業部等機關的百餘支即時影像，涵蓋各地國家公園、觀光景點、交通路況，讓民眾在規劃出遊時，能即時掌握天氣與人潮狀況，提高出行便利性。

數發部表示，「我的E政府」每年平均網站瀏覽量達2295萬次，使用人次達1383萬次，為進一步提升服務品質，數發部正規劃「我的E政府」導入生成式AI技術，未來民眾將可依據個人條件，獲得政府主動推薦的精準補助方案，例如生育津貼、就業補助、急難救助，讓政府服務更貼近民眾需求。

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