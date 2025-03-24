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季辛格找到新工作 再擔任CEO推動AI

2025/03/24 21:56

季辛格（Pat Gelsinger）已加入美國科技公司Gloo，並擔任技術主管和執行長。（路透）季辛格（Pat Gelsinger）已加入美國科技公司Gloo，並擔任技術主管和執行長。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）找到新工作！他已加入美國科技公司Gloo，並擔任技術主管和執行長。

總部位於美國科羅拉多州博爾德（Boulder）的Gloo科技公司，專為基督教會和其他信仰團體提供技術工具，該公司週一表示，季辛格將幫助該組織開發虛擬助理和聊天機器人等人工智慧工具。

季辛格曾擔任晶片製造商英特爾和博通旗下VMware的執行長。去年，他因與董事會就扭轉營運虧損局面的計劃發生衝突，離開英特爾。

季辛格在Gloo的任職將是他離開英特爾後的第一個營運職位。他本人是一位終身基督徒，十多年來一直領導著舊金山灣地區的一個團體，致力於擴大該地區的教會成員數量。

Gloo成立於2013年，去年籌集1.1億美元的成長融資，用於推動人工智慧發展。該公司正開發具有「安全搜尋」選項和以基督教聖經為基礎的答案的聊天機器人。

季辛格將負責監督Gloo的產品和工程工作。基辛格在一份聲明中表示：「科技有能力連接、提升和改變生活，但只有帶著目的去構建才行」。

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