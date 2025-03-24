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中國用這招讓美國消費者痛苦 CNN全說了

2025/03/24 19:28

美國總統川普對所有來自中國的產品徵收20%的關稅，但卻給美國零售商帶來價格壓力。（路透）美國總統川普對所有來自中國的產品徵收20%的關稅，但卻給美國零售商帶來價格壓力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對所有來自中國的產品徵收20%的關稅，但卻給美商沃爾瑪（Walmart）等零售商帶來價格壓力，因為它們從中國進口大量商品，並以盡可能低的價格將這些商品賣給美國消費者。沃爾瑪試圖向中國供應商施壓，要求他們降低價格，但中國政府不接受，反過來造成美國消費者的痛苦指數升高。

美媒CNN報導指出，中國政府的強烈反應顯示，美國企業正陷入中美貿易戰不斷升級的困境。

貿易專家表示，雖然美國消費者希望低價商品，但如果中國政府介入，沃爾瑪可能很難實現這一目標。如果像沃爾瑪這樣強大的公司都難以控制價格，那就意味著規模小得多的公司也將受到影響。

中國官員本月表示，他們已要求沃爾瑪中國高層與他們進行談話，此前有報導稱，沃爾瑪已要求一些中國供應商，包括廚具和服裝供應商等在美國每輪關稅措施中將價格降低10%。

中國商務部本月稍早表示：「我們相關部門已經與沃爾瑪公司取得聯繫，進一步了解情況，沃爾瑪公司也做出了說明」，但沒有提供更多細節。

沃爾瑪可以選擇調漲商品價格，但這樣會面臨遭到美國消費者譴責，並影響獲利的風險；或向供應商施壓，但這樣也會面臨激怒中國政府的風險。

貿易專家表示，中國的強烈反對也與美國財政部長斯科特·貝森特本月的預測相矛盾，貝森特預計中國製造商將「承擔關稅」，美國消費品「價格不會上漲。」

喬治梅森大學梅卡圖斯中心研究員、堪薩斯城聯邦儲備銀行前行長托馬斯·霍尼格表示，中國政府的態度表明了「我們不會支付這些關稅，買單的將是美國消費者」。

關稅報復戰對美國消費者和零售業來說正值艱難時期，未來將增加更多的壓力。

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