股匯雙跌！新台幣貶5分 收33.038元

新台幣貶5分，收33.038元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股持續籠罩在美國對等關稅陰霾中，週一開高走低，下跌逾百點，新台幣兌美元匯率也再度貶回33字頭，收在33.038元、貶值5分，合計成交量為14.65億美元。

台股今日跌102.46點，收在22106.64點，年線得而復失，三大法人合計賣超121.53億元。其中外資賣超114.72億元。

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新台幣匯價早盤以32.99元、貶值0.2分開出，最低下探至33.052元。新台幣匯價在上週貶破33元大關後，一週來大抵在33元附近陷入偏弱的整理走勢。

觀察主要亞幣，根據央行統計，美元指數今日小漲0.03%、日圓重挫0.23%、新幣大跌0.2%、台幣貶0.15%、人民幣貶0.06%，僅韓元大漲0.44%。

分析師認為，除非外資回頭，台幣走勢仍然偏貶，惟逢月底、季底出口商有作帳需求，拋匯可能會比較積極，或可與外資一較高下，預估台幣短線還是在32.8元至33.2元區間內震盪。

目前市場靜待下週美國即將公布的對等關稅細節外，美國本週將公布2月個人消費支出（PCE）物價指數以及美國第四季經濟成長率數據，前者為聯準會最重視的通膨指標。此外，聯準會上週公佈的利率點陣圖雖然仍顯示今年降息次數維持2次，但聯準會官員意見分歧，本週有多位官員有公開的談話，是否有更多出人意表內容，值得注意。

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