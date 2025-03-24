光隆今年業績雙位數成長 力拚重返百億大關

光隆看好主要客戶逐步完成庫存調整，需求逐漸回溫，可望帶動2025全年業績年增雙位數百分比。（光隆提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服領導品牌光隆實業（8916）今日召開法人說明會，董事長詹賀博樂觀預期旗下3大事業部的成長，除了羽絨原料事業可望受惠去年基期較低與原料價格回穩，迎來強勁反彈，成衣與家紡事業也受惠於主要客戶逐步完成庫存調整，需求逐漸回溫，可望帶動2025全年業績年增雙位數百分比。

詹賀博認為，光隆去年第4季財報表現亮眼，合併營收達16.46億元，年增25.7%；營業利益0.51 億元，年增58.2%；稅後純益為0.75億元，年增414.2%，單季淨利率4.6%，反映公司營運動能穩健回升；全年來看，光隆2024年營收78.93億元，年增2.4%；營業利益5.77 億元，年減 3.4%；稅後純益6.09億元，年增 5.5%；每股純益（EPS）4.04元、年增2.79%。

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詹賀博說，儘管公司本業獲利略有下滑，但得益於轉投資處分利益與匯兌收益，整體獲利結構仍維持穩健。董事會今日通過盈餘分配案，擬配發現金股利 3.6 元，配發率89%，以今日收盤價59元計算，殖利率6.1%，連續第12年維持殖利率 5%以上，持續為股東創造穩定回報。

光隆推動橫向整合 聚焦創新應用

詹賀博認為，橫向整合是推動光隆產品差異化的關鍵，旗下大部門在設計、材料、工藝上的協同，促成羽絨帽、圍裙、寵物衣與多功能露營用品等創新應用，提供客戶從材料到成品的完整解決方案，進一步強化光隆在高機能與客製化市場的領先地位。

詹賀博提到，光隆持續透過產品創新布局鎖定新一波成長動能，開發多項新應用與高機能產品，並靈活整合成衣、羽絨與家紡三大事業部的設計與製造能力，全面提升一站式服務競爭力。近期鎖定具備尺寸、製程挑戰的產品，有效發揮家紡部門的大型裁剪與設備優勢。

因應歐美市場對訓練與療癒用途「負重衣」的興起，光隆掌握穩定重量分布與可水洗技術，展現研發與製造深度。集團旗下子公司建案亦預計於今年挹注業外收益，為整體營運增添動能。綜合來看，詹賀博樂看全年營收有望挑戰重返百億元關卡，持續為股東創造更佳報酬與長期價值。

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