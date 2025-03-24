價值1.65億美國「移民金卡」熱銷！美商務部長曝日售1000張

美國總統川普今年2月推出「金卡（gold card）」簽證新制，以取代目前實施的EB-5移民投資者簽證計畫。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年2月推出「金卡（gold card）」簽證新制，以取代目前實施的EB-5移民投資者簽證計畫。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在接受媒體訪問時表示，「金卡」簽證計畫相當受歡迎，短短1天內就賣出1000張金卡。

綜合媒體報導，川普今年2月底提出以500萬美元（約新台幣1.65億元）的價碼，發放可獲得美國公民身份的「金卡」簽證，以取代施行35年的投資人簽證（investor visas），該計劃要求最低投資額為80萬美元（約新台幣2642.2萬元），並創少至少10個美國就業機會。而金卡計劃將允許承諾投資美國企業的外國人獲得美國公民身份。

請繼續往下閱讀...

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受在接受科技Podcast《All-In》節目採訪時指出，全球有3700萬人有能力購買這張金卡，川普總統認為我們可以賣出100萬張金卡，並稱在他接受節目訪談的前一天，就已賣出1000張金卡。

盧特尼克還稱，川普總統建議將「金卡」改名為「川普卡（Trump Card）」，若叫「川普卡」會賣得更好。

盧特尼克還透露，避險基金經理人鮑爾森（John Paulson）是金卡簽證計畫的幕後推手，而川普的高級顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）則參與開發這項計畫的軟體基礎架構，預計2週後會上線。

對於外界好奇為何要砸重金買金卡?盧特尼克回覆，若他不是美國人，而是住在其他國家，他會買金卡給自己和家人，因為一旦發生戰爭或其他任何災難，就能夠去美國展開新的生活與事業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法