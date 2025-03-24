美國科技股暴跌 南韓散戶單季砸102億美元進場

美國科技股表現低迷，南韓散戶單季砸102億美元進場，創下新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對全球貿易的激進態度給美股帶來龐大的壓力，在股市走低之際，南韓散戶卻大舉入場，截至3月20日，這些投資人向美國股票和ETF（指數股票型基金）投入102億美元（約新台幣3373.65億元），創下單季流入量的新高。

《彭博》報導，今年，南韓投資人已淨投資22億美元（約新台幣727.65億元）購買特斯拉股票，成為最熱門的交易之一。同時又向一支2倍槓桿ETF投入17億美元（約新台幣562.27億元），投資人也湧向帕蘭泰爾（Palantir）、輝達以及押注美國半導體股票的槓桿ETF。

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隨著美國股市走弱，購買力也愈來愈強勁。特斯拉在今年2月跌28％之後，南韓投資人本（3）月大買價值8.36億美元（約新台幣276.5億元）的特斯拉股票，並為2倍槓桿ETF投入5.86億美元（約新台幣193.81億元），3月特斯拉股價又跌了15％。

數據顯示，截至3月20日，南韓投資人今年已向5檔熱門的美國槓桿ETF投入25億美元（約新台幣826.87億元），但即使在大量資金流入後，他們對這些ETF的投資價值仍低於2024年底的水準，表明ETF價值急遽下降。

在南韓資金大量流入的同時，投資人對美國的信心如今正面臨多年來最嚴峻的考驗，那斯達克100指數，自2025年初以來跌了6％。更多投資人可能落入此陷阱的風險令首爾監管者和官員感到不安，南韓金融監督院（Financial Supervisory Service）正在考慮對一些海外交易所交易的產品實施更嚴格的規定，此舉將抑制投資人對美國股票一些最冒險的押注。

南韓最大券商之一的未來資產證券（Mirae Asset Securities）目前已暫停部份海外ETF交易，並暫停了對特斯拉股票的保證金貸款。未來資產私人財富管理執行長金華中（Kim Hwa-Joong，音譯）表示，公司擔心投資人進行短線、高風險的投資。

南韓散戶長期以來以熱衷風險聞名，過去他們對加密貨幣和奇異結構產品的押注，就曾招致麻煩。以愛冒險著稱的南韓投資人之所以被美股吸引，部份原因就在於美股入場門檻低。經紀商之間的競爭打破了外國投資的壁壘，想要在國內市場進行投資的韓國人，比在海外面臨更嚴格的規則。

許多投資人也對南韓市場持懷疑態度，因為國內市場由龐大的企業集團主導，而國內股市基準指數Kospi（韓國綜合股價指數）仍遠低於2021年創下的高點。

一名來自首爾的盧姓投資人表示，已在去年賣掉自己的房子，將近一半的收益投入美國股市。他透露，自己花了48萬美元（約新台幣1587.6萬元）購買輝達（NVIDIA）股票，現在已下跌約10％，而投資特斯拉（Tesla）的6.9萬美元（約新台幣228萬元）蒸發了40％的價值。

盧先生坦言，當時南韓股市表現非常糟，自己已將手中持有的韓股止損了，當時他以為只需要快速交易美國股票，就可以獲得約5％的收益，因為美股最終總會上漲。不過這項短線交易現在已成為長期投資。

不過諷刺的是，在美股下跌之際，南韓股市近期出現了復甦，受到股票低價和晶片產業前景更樂觀的推動，Kospi指數今年已上漲約10％，但到目前為止，無論風險如何，南韓散戶大軍依然忠於美國股市。

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