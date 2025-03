曾陷「雙不倫」疑雲！亞馬遜創辦人貝佐斯傳今夏完婚

札克柏格(左)疑似在川普就職典禮「偷瞄」貝佐斯(右)的未婚妻桑切斯(中)。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)身價高達2160億美元(約新台幣7.17兆元),在「彭博億萬富翁指數」中排名第二。近日傳出,他將與未婚妻、前新聞主播桑切斯(Lauren Sánchez)於今年夏天在義大利舉行婚禮。

綜合外媒報導,今年61歲的貝佐斯和55歲的桑切斯於2023年訂婚,近日被爆出已向親友發送婚禮邀請函,將於今年6月在義大利威尼斯舉行婚禮,場地則選在價值5億美元(約新台幣165億元)的豪華遊艇「Koru」上。不過,對於媒體相關報導,貝佐斯本人尚未回應。

貝佐斯2019年宣布與前妻麥肯齊(MacKenzie Bezos)結束25年婚姻後,桑切斯同年也宣布與前夫離婚,雙方公開戀情後皆陷入婚外情疑雲,引發關注。然而,交往6年多來,兩人感情穩定,經常高調亮相各大活動場合,包括今年1月出席美國總統川普(Donald Trump)的就職典禮,當時桑切斯因一襲爆乳禮服引發爭議,甚至被拍到Meta執行長札克柏格(Mark Zuckerberg)疑似偷瞄的畫面,成為外界熱議焦點。

