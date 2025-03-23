曾陷「雙不倫」疑雲！亞馬遜創辦人貝佐斯傳今夏完婚

札克柏格（左）疑似在川普就職典禮「偷瞄」貝佐斯（右）的未婚妻桑切斯（中）。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價高達2160億美元（約新台幣7.17兆元），在「彭博億萬富翁指數」中排名第二。近日傳出，他將與未婚妻、前新聞主播桑切斯（Lauren Sánchez）於今年夏天在義大利舉行婚禮。

綜合外媒報導，今年61歲的貝佐斯和55歲的桑切斯於2023年訂婚，近日被爆出已向親友發送婚禮邀請函，將於今年6月在義大利威尼斯舉行婚禮，場地則選在價值5億美元（約新台幣165億元）的豪華遊艇「Koru」上。不過，對於媒體相關報導，貝佐斯本人尚未回應。

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貝佐斯2019年宣布與前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）結束25年婚姻後，桑切斯同年也宣布與前夫離婚，雙方公開戀情後皆陷入婚外情疑雲，引發關注。然而，交往6年多來，兩人感情穩定，經常高調亮相各大活動場合，包括今年1月出席美國總統川普（Donald Trump）的就職典禮，當時桑切斯因一襲爆乳禮服引發爭議，甚至被拍到Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）疑似偷瞄的畫面，成為外界熱議焦點。

News: After a nearly two-year engagement, Jeff Bezos and Lauren Sanchez have sent out formal invitations for a wedding this summer in Venice, per sources familiar.@PuckNews — Dylan Byers （@DylanByers） March 22, 2025

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