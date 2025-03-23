晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

曾陷「雙不倫」疑雲！亞馬遜創辦人貝佐斯傳今夏完婚

2025/03/23 15:04

札克柏格（左）疑似在川普就職典禮「偷瞄」貝佐斯（右）的未婚妻桑切斯（中）。（路透）札克柏格（左）疑似在川普就職典禮「偷瞄」貝佐斯（右）的未婚妻桑切斯（中）。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價高達2160億美元（約新台幣7.17兆元），在「彭博億萬富翁指數」中排名第二。近日傳出，他將與未婚妻、前新聞主播桑切斯（Lauren Sánchez）於今年夏天在義大利舉行婚禮。

綜合外媒報導，今年61歲的貝佐斯和55歲的桑切斯於2023年訂婚，近日被爆出已向親友發送婚禮邀請函，將於今年6月在義大利威尼斯舉行婚禮，場地則選在價值5億美元（約新台幣165億元）的豪華遊艇「Koru」上。不過，對於媒體相關報導，貝佐斯本人尚未回應。

貝佐斯2019年宣布與前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）結束25年婚姻後，桑切斯同年也宣布與前夫離婚，雙方公開戀情後皆陷入婚外情疑雲，引發關注。然而，交往6年多來，兩人感情穩定，經常高調亮相各大活動場合，包括今年1月出席美國總統川普（Donald Trump）的就職典禮，當時桑切斯因一襲爆乳禮服引發爭議，甚至被拍到Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）疑似偷瞄的畫面，成為外界熱議焦點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財