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聯準會維持年內降2碼預估 債市買點浮現

2025/03/23 13:14

聯準會維持年內降兩碼預估，法人看債市買點浮現。（圖由業者提供）聯準會維持年內降兩碼預估，法人看債市買點浮現。（圖由業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕最新FOMC會議如市場預期將基準利率維持4.25%至4.5%不變，不過點陣圖仍暗示年內將降息2碼，同時聯準會也表示4月起將放緩縮表速度，法人認為債市買點浮現。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，聯準會雖然在政策利率上按兵不動，但放緩縮表的速度，讓市場樂觀解讀有利流動性的改善，消息一出10年期美債利率下滑4bps、美國投資等級債信用利差收斂3bps、美國非投資等級債信用利差則收斂5bps，皆反映出債市的樂觀回應。

張世民解釋，即使此次維持利率不變，但聯準會表示將於4月開始減緩縮表步調，每月美國公債贖回上限從250億美元降至50億美元，此舉等同對市場釋放更寬鬆的資金動能；此外，面對經濟衰退的隱憂，鮑威爾強調市場信心下跌與政府政策出現重大轉變有關，目前經濟活動未有明顯疲弱的狀況，出現嚴重衰退的可能性不大，此言論也讓市場吃下定心丸。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金經理人林芷麒也建議，在對於債市行情有利的環境下，現階段可均衡配置各信用債券，非投資等級債部分受惠於美國基本面底氣足、企業獲利展望佳，加上低違約率與較高的息收，皆足以支撐報酬表現；投資等級債則見到持續吸引資金流入，建議可逢殖利率反彈回升時，適時布局高評等企業債。

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