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亞股開趴好嗨！日經指數早盤噴千點刷新高 韓股也瘋漲

2026/05/29 10:54


首次上稿:5/29 09:51
更新時間:5/29 10:52

亞股上漲。股市示意圖。（歐新資料照）亞股上漲。股市示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美伊衝突即將結束的預期提振，美股三大指數週四（28日）同步刷新歷史收盤新高，其中科技股漲幅尤為顯著。亞股方面也同樣受買盤湧入，日經指數一度創下歷史新高、韓股上漲2.12%。

根據日本媒體報導，25日日經指數才創下65158點的歷史收盤高點，今（29）日開盤沒多久，日經指數就上漲1348.71點、至66041.83點再創新高，早盤結束，日經指數上漲1203.45點、上漲1.86%，報65896.57點。

韓股部分，南韓綜合股價指數KOSPI開盤報8384.31點，較前一交易日上漲199.02點。台北時間10點53分左右，上漲2.07%、169.79點，暫報8355.08點。

另外台灣股市部分，今以上漲179.04點的43815.48點開出，漲幅持續擴大，早盤一度觸及44670.04點，上漲1033.6點，漲幅超過1000點。

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