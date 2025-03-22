美國重拳制裁伊朗貨幣7年貶2400％ 100萬里亞爾只換到1美元

伊朗遭美國制裁，經濟問題嚴峻，匯價重貶。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對伊朗極限施壓逼核談判，並誓言要讓該國石油出口歸零，重擊搖搖欲墜的伊朗經濟，伊朗貨幣來到100萬里亞爾兌1美元，創下新低。里亞爾在2018年5月川普放棄伊朗核問題全面協議（JCPOA），並實施嚴厲的經濟制裁後，開始暴跌，從當時的4萬里亞爾兌1美元一路狂瀉，迄今貶幅達2400%。

《伊朗國際》報導，今年 2 月，川普總統呼籲進行新的談判，強調伊朗絕不能獲得核武器，並撂話要加強制裁。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）拒絕談判，而伊朗官員則堅稱，德黑蘭不會在壓力下進行談判。

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近日，川普又下令對葉門胡塞武裝進行空襲，這被視為對德黑蘭的明確警告。緊接著在上週一（17日），川普再度警告德黑蘭，如果其盟友胡塞武裝對美國空襲進行報復，將受到懲罰。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，從現在開始，胡塞武裝發射的每一槍，都將被視為伊朗武器和領導層發射的一槍，伊朗將被追究責任，並承擔後果，這些後果很可怕。

與此同時，川普政府也升級對伊朗的制裁，20日公布新制裁措施，首度鎖定包括中國一間「茶壺」煉油廠（只小型煉油廠）在內等實體，以及供應原油給這類加工廠的船隻。

川普對伊朗的極限施壓，讓原本就搖搖欲墜的伊朗經濟雪上加霜，匯價持續下探新低，上週最低觸及100萬里亞爾兌1美元。伊朗里亞爾在2018年5月川普放棄伊朗核問題全面協議（JCPOA），並實施嚴厲的經濟制裁後，開始暴跌，從當時的4萬里亞爾兌1美元一路狂瀉，迄今貶幅高達2400%。

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