誰是輝達最大競爭對手？黃仁勳給線索 外媒稱答案讓人吃驚

黃仁勳基本上建議客戶忘記Hopper，並湧向全新的Blackwell。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在人工智慧 （AI） 晶片佔據主導地位，幫助它創造巨額收入，例如去年帶來1300億美元收入；過去五年來股價上漲四位數；並成為最受關注的科技公司之一。投資媒體The Motley Fool報導，誰是輝達最大的競爭對手？黃仁勳給了一個線索，答案可能會讓投資人大吃一驚。

根據最近幾個季度，有一件事讓輝達的投資者和潛在投資者感到擔憂，那就是哪個競爭對手可能會搶走AI市場領導者的市場。畢竟，輝達的晶片售價較高，而且隨著晶片需求的增加，一些客戶可能會更加關注成本。

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報導指出，哪一個對手可能對輝達收入成長造成影響，執行長黃仁勳近日的評論為我們提供線索，答案可能令人感到驚訝，就是輝達自己不斷推出的新產品。

輝達一直都是業界創新者，每隔一年就會推出新的晶片架構。 於2022年推出Hopper，在此之前，它於2020年發布Ampere。

輝達積極的一面表明其技術處於領先地位，這是保持領先於競爭對手的關鍵。但有一個對手可能特別強大。黃仁勳在本週的公司年度GTC AI大會上發表的評論為我們了解和其競爭對手之間的動態提供了線索。

黃仁勳在將輝達之前的架構與最新版本的Blackwell進行比較時表示：在某些情況下，Hopper表現良好。隨後，黃仁勳立即繼續表示，Blackwell的性能遠遠超過舊架構，這是目前大多數客戶所青睞的架構。Blackwell在推理能力，或者說透過「思考」解決複雜問題的過程方面的表現是Ampere的40倍。

黃仁勳也將自己稱為公司「首席收入破壞者」，他基本上建議客戶忘記Hopper，並湧向全新的Blackwell。所有這些都表明，輝達最大的競爭對手實際上是該公司自己，因為它推出的新系統會壓倒舊系統的性能。

如今，由於Blackwell的需求超過了供應，輝達正在成功地引導客戶轉向這種新架構。

Blackwell上市第一季就實現了110億美元的營收。但未來的最大挑戰是繼續每年引導客戶使用下一代晶片或平台。客戶確實需要了解從Blackwell過渡到Blackwell Ultra，然後再過渡到Rubin架構等等的原因。風險在於有些人可能會繼續使用目前平台一年，升級頻率會降低。

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